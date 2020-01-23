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還沒過年先開賭 永康警查獲17名賭客

2020-01-23 09:59聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

小年夜前夕，台南市永康警分局昨下午在永康區中正南路一處鐵皮屋查獲17人聚賭，查扣賭金5200元及賭具等證物，訊後屋主兼負責人郭姓女子依刑法賭博罪移送偵辦，餘16名賭客依社會秩序維護法裁罰。

昨傍晚，永康警分局獲報中正南路巷內有多人聚賭，警方調派警力前往取締，賭客看到警方突然上門，無處可逃，企圖想從鐵皮屋另一側門逃離，但仍被埋伏的員警揪出。該鐵皮屋地點隱密，由屋主兼負責人郭女提供場所供人賭博，一桌麻將及一桌天九牌。

分局長呂世明表示，農曆年節將到來，民眾多有小賭怡情之思，然賭博常令人一擲千金、傾家蕩產，警方向社會大眾宣示「法律無假期」，嚴格執法、守護治安的決心。

還沒過年先開賭，台南永康警分局查獲17名賭客。記者謝進盛／翻攝
還沒過年先開賭，台南永康警分局查獲17名賭客。記者謝進盛／翻攝
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還沒過年先開賭，台南永康警分局查獲17名賭客。記者謝進盛／翻攝
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賭博麻將

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