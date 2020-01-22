反核四群眾占領忠孝西路獲國賠 法院判決理由曝光！

反核群眾2014年上街要求停建核四遭警方驅離獲國賠。本報資料照片 分享 facebook

反核群眾2014年上街要求停建核四，靜坐臥躺占領忠孝西路被驅離，15人控警方執法過當，出動水車噴強力水柱、徒手拖拉、警棍和盾牌毆打致傷，要求行政院、警政署、台北市政府、台北市警局等國家賠償共600萬元，台北地方法院認為警方解散命令不合法，且市府為集會遊行法主管機關，也是警局直接上級機關，判市府應賠12人42萬元、市警局賠3萬4000元，可上訴。

法院認為，群眾雖然超過集會時間仍在現場靜坐拒絕解散，但依照集會遊行法規定，中正一分局才是有權警告、命令解散的單位，不過當天卻由派出所所長舉牌，且當日舉牌對象為遊行的主辦單位，並非本案提告的15名當事人，難以認定舉牌有對15人產生效力，解散命令不合法，驅離行動導致民眾受傷，應負賠償責任。

判決指出，台北市政府忽略解散命令違法，又考量交通順暢等理由，要求市警局必須「限時驅離」群眾，導致員警在時間壓力下喪失裁量空間，不得已用高壓水柱等強勢作為，造成群眾受傷。市警局雖為執法機關，但下達限時驅離命令的是台北市政府，市警局身為下級機關幾乎沒有反駁空間，難以將上級機關的責任轉嫁於下級機關承擔。

法官認為，警察執法有許多不確定風險，台北市政府應尊重警政專業，充分授權第一線警官臨機應變，縱然最後仍決定採強制力驅離，也可斟酌時機以最小侵害方式為之。而群眾雖被強制驅離而身心受創，但在集會遊行時間結束仍拒絕解散，反而以靜坐、勾手等方式抗拒，也有過失，因此減輕賠償金額，判台北市府應賠償12人1萬至6萬不等；市警局則因沒收損壞音響業者的喇叭，而判賠3萬4000元。