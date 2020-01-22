驅離反核四要國賠 律師：公共利益不能正當化國家暴力

反核群眾2014年4月27日上街遊行要求停建核四，靜坐臥躺占領忠孝西路，隔天凌晨被警方強制驅離。15人控警方出動水車噴強力水柱、徒手拖拉、警棍和盾牌毆打致傷，向法院提訴訟要求行政院、警政署、台北市政府、台北市警局國家賠償。台北地方法院今判判北市府賠償42萬元、北市警局賠償3萬4000元，可上訴。

提告當事人洪聖超到庭聽判後指出，聽到判決結果覺得欣慰，從香港反送中運動開始，大家對於警察執法態度就越來越重視，警察行為違背合法性和正當性應受到批判及法律制裁，希望警察之後面對大型陳抗，可以更謹慎去面對。

義務律師尤伯祥說，「正義來得有點晚，但還是肯定法院判決」，本案國家暴力情節比太陽花國賠案較輕微，但終究都是國家暴力，法院敢於在本案給予大部分當事人勝訴判決，意義非同凡響。

他說，本案判決象徵台灣民主轉型、法治轉型達到一定里程碑，法院已經認知到國家所作所為不一定都是對的，抽象公共利益不能夠永遠拿來正當化國家暴力行為，從此之後公民在街頭上集會不用再害怕身體受傷、精神痛苦，人民不再恐懼後，才能真正落實集會結社自由。

義務律師洪偉勝指出，自從太陽花國賠案後，外界誤解法院作出國賠勝訴判決，會讓警察未來不知道如何執法，但此說法嚴重悖離事實，國家賠償只是國家責任最後一道防線。太陽花、反核遊行驅離事件之後，沒有任何第一線執法人員因此需要負責，法院判決是要告訴國家至少日後遇到同樣狀況會有賠償的可能性。