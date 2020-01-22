還沒收到錢 「菜英文」組頭開選舉賭盤不起訴

大選前夕，新北市板橋警分局查獲選舉賭盤，一舉查獲討腿收錢的陳姓、謝姓2名男子和林姓組頭，還因為組頭弄錯總統蔡英文的英文拼音傳出趣聞。不過，新北地檢署調查發現全案只有員警假扮賭客與組頭攀談的私訊對話，逮捕前未實際下注，也無證據證明還有其他賭客存在，全案今天偵結不起訴。

去年12月中旬，板橋警方執行網路巡邏發現有人刊登簽賭廣告，內容還宣稱組頭多角化應營，不論六合彩、NBA或線上博弈都有在做，就連時下最夯的總統大選賭盤也有收注，於是喬裝賭客將人約出，逮到跑腿收賭資的陳姓男子後，在循線抓到另一名跑腿的謝男和林姓組頭。

有趣的是，員警發現總統蔡英文的投注代號為「T.L.W」，一度嘗試破解其原由以深入追查，結果只是犯嫌不諳英文，錯把大寫的「I」看成小寫的「L」，鬧出「T.I.W（Tsai Ing-wen）」變「T.L.W」烏龍。

偵訊時，謝、陳2人坦承收錢，但辯稱不知款項用途和投注標的，並無違反選罷法的犯意。林男雖承認開賭盤，但他強調還沒有收到賭金，所以沒幫客人下注。

檢方調查，員警假扮賭客與林男攀談時雖有提及總統賭盤的下注方式和賠率，但林男有強調「我收到錢才會幫你下注」等語，而且對話是2人之間的私訊，只能證明2人對賭，無法證明有其他賭客參與。此外，林男在收到錢之前就被抓了，未向上呈報下注，也難認其已達著手程度。