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反核群眾占領忠孝西路遭驅離 北市府、警局都要賠！

2020-01-22 17:10聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

反核團體2014年4月27日舉辦「終結核電、還權於民」大遊行，要求立即停建核四，群眾走到忠孝西路、公園路口時發動「不核作運動」，集體躺下、靜坐占領忠孝西路。警方隔天凌晨以水車多次噴射數十次水柱，強制驅離群眾。15名民眾事後提告要求台北市政府、台北市警局請求國家賠償，台北地方法院今判北市府賠償42萬元、北市警局賠償3萬4000元，可上訴。

全台126個環保團體組成的全國廢核行動平台2014年4月27日訴求「終結核電、還權於民」，要求立即停建核四，且不能以老舊電廠延役作為交換籌碼。超過5萬人共同走上街頭，同日下午兩點在凱道集結、三點出發，路線行經中山南路、常德街、公園路、襄陽路、館前路到忠孝西路。

原先隊伍預計重返凱道，但全國廢核行動平台在活動前一天宣布，當隊伍走到公園路、館前路段時，將全體躺下、模擬核災演習，占領忠孝西路，發動「不核作」運動。

遊行群眾當天下午占領整條忠孝西路，群眾橫躺在忠孝西路雙向車道上，台北車站周邊交通遭癱瘓，直到深夜仍有200餘名反核群眾集聚不退，他們還準備了雨衣、安全帽要來對抗警方的噴水車，還有3、40名「親子共學團體」的父母帶幼齡孩子在現場搭帳棚，參加反核運動。

警方2014年4月28日展開強制驅離，以噴水車數十次噴射水柱射向躺在地上抗拒的群眾，群眾尖叫、怒罵四起。3000警力逐一抬人驅離，歷經5小時多次衝突，同日上午7時許才讓忠孝西路恢復交通。

15名群眾指控警方執法過當，動手打造成多人受傷，向法院提起訴訟要求台北市政府、台北市警局國家賠償；據了解，每人約求償精神慰撫金40萬元，總金額約600萬元。

台北地方法院今天下午5點將宣判，民間司改會也陪同4名當事人到庭聽判，司改會認為台灣已將兩公約內國法化，而公政公約中指出，「任何人不得施以酷刑或予以殘忍、不人道的處遇或處罰」；而警方動用警棍、水砲車等強制力驅離靜坐民眾，導致多人受傷，要求追究國家的過錯。

428反核群眾遭警方強制驅離。本報資料照片
428反核群眾遭警方強制驅離。本報資料照片
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北市反核核四

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