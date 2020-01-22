親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

拒公開「林宅血案」檔案 蔡清祥：調查局不能單獨決定

2020-01-22 16:40聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

有媒體報導，行政院促轉會質疑調查局將8卷「林宅血案」機密檔案延長保密30年，拒絕對外公開，法務部蔡清祥今天說，相關檔案涉及其他機關，調查局曾向法務部回報，他已指示調查局盡速釐清後再對外界說明。

蔡清祥說，調查局認為「林宅血案」的檔案還涉及其他機關，必須要求相關機關同意解密，因此不能單獨決定解密與否，目前調查局等待回覆中；蔡說，他已指示調查局，不管是不是別人也要負責，調查局有責任就要趕快釐清，再對外說明。

法務部長蔡清祥。記者張宏業／攝影
法務部長蔡清祥。記者張宏業／攝影
分享

血案法務部蔡清祥

延伸閱讀

春節維持囚情穩定未返家過年 蔡清祥表達感謝

反毒行動博物館特展 參觀累積近15萬人次

東方領袖講座／法務部長蔡清祥：公司治理除弊 ...

司法節學術研討會 探討兒少犯罪防治

相關新聞

上千萬遊艇船主涉銀行法被查封 台南分署受託擇期變價

2020-01-22 15:43

男嬰遭生父摑掌打死 他求法官交保替兒子辦喪事

2020-01-22 15:43

4個不小心造成男嬰重傷害 父母被法院判刑

2020-01-22 16:33

結夥趕路看日出 男研究生載同學自撞過失致死判6月

2020-01-22 16:29

涉貪考察補助！高市前議員陳粹鑾二審仍無罪

2020-01-22 15:04

雲林村長涉賄選1票一千買票 偵查終結遭提起公訴

2020-01-22 15:00

充氣床摩擦發出聲響 救了酒醉女的貞操

2020-01-22 14:41

潤寅案楊文虎押了！女兒楊宇晨聲請具保停押

2020-01-22 14:40

西雅圖咖啡涉攙偽罪 總經理劉增祥等3人遭起訴

2020-01-22 13:32

電鍍廠設在農田裡 凌晨4時偷排廢水被查獲

2020-01-22 12:42

職棒統一獅隊球星出沒 台南地院模擬法庭劇正夯

2020-01-22 12:17

廢水鎳濃度超標330倍！假回收真偷排被起訴重罰2500萬

2020-01-22 11:09

吵架隔天氣沒消 受刑人拿原子筆插瞎獄友右眼判關4年半

2020-01-22 11:05

2019司法回顧：司法與社會議題的六個關鍵字

2020-01-22 10:12

潤寅楊文虎收押 法官：他妻子在逃、兒子在美

2020-01-22 09:34

潤寅楊文虎自美解返 北院裁定羈押禁見

2020-01-22 08:25

「不應考量能否假釋」 小燈泡案被告仍判無期

2020-01-22 00:43

借竅驅魔打死信徒 聖師被訴

2020-01-22 00:34

二審逆轉敗訴 苗議員張志宇連兩屆當選無效

2020-01-21 23:45

警方「虛擬」招領金飾重量 男子企圖詐領失風被逮

2020-01-21 21:44

辱罵王定宇「衣冠禽獸」挨告 男子公然侮辱罰5000元

2020-01-21 18:32

鄉代主席帶頭暴力討債 檢方斥「魚肉百姓」依法起訴

2020-01-21 18:27

華夏旅行社涉假交流案 張瑋以30萬元交保

2020-01-21 18:11

站牌旁沒劃紅線！男子不服停車被罰 法官：沒紅線也不行

2020-01-21 17:41

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補助費判關4年

2020-01-21 17:18

收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

2020-01-21 16:44

誘殺房東還棄屍確定逃死！法官曾引「與惡」台詞批嫌犯

2020-01-21 16:31

罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無效定讞

2020-01-21 15:56

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

隆乳術後按摩涉違法 「喬奶女王」胞妹判刑

2020-01-21 15:39

拒酒測被開單不服 警察未附蒐證錄影檔法官撤單

2020-01-21 15:34

王景玉更一審再逃死 小燈泡母淚求判死無效

2020-01-21 14:24

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08

不滿女信徒拒背殺人黑鍋 邪教頭叫雙生女揍老母

2020-01-21 13:45

鴻海老臣廖萬城回扣案二審輕判 最高法院撤銷發回更審

2020-01-21 13:21

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

2020-01-21 12:04

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

爬閣揆車「溝通」 大觀案學生無罪確定

2020-01-21 11:56
看更多

熱門文章

潤寅董座楊文虎凌晨收押禁見 自爆原想落跑非洲

2020-01-22 06:47

影／詐貸近400億元 楊文虎下機後說「非常後悔」

2020-01-21 20:54

國三關西段晚間車禍 駕駛疑被拋出車外遭追撞死亡

2020-01-21 19:43

強力搖頭丸致死率近100% 1個月奪28命

2020-01-22 00:30

國道警租用緩撞車發揮功效首例 成功維護員警執勤安全

2020-01-21 18:36

一對職業軍人被抓姦賠700萬 反悔提告法官輕判賠100萬

2020-01-21 21:57

影／新年釀車禍好窘 中市交大林鉦哲教5原則保通暢

2020-01-22 11:04

涉詐貸386億 檢察官聲押潤寅負責人楊文虎

2020-01-21 22:04

警方「虛擬」招領金飾重量 男子企圖詐領失風被逮

2020-01-21 21:44

詐貸386億元 潤寅集團負責人楊文虎聲押禁見

2020-01-21 23:45

過年身上只剩200元 年邁兄妹上派出所求助

2020-01-22 09:15

楊蕙如網軍案 背後「業主」浮現

2020-01-22 00:47

桃園八德工廠火警濃煙密佈 11輛車受損、1人灼傷

2020-01-22 12:55

台東機車遭大貨車擦撞壓住 老夫婦受傷送醫

2020-01-22 11:03

死亡暴增！強力搖頭丸重出江湖 全台通報查緝

2020-01-21 23:16

台東活水湖傳1男溺水 警消搶救明顯死亡

2020-01-22 08:22

強力搖頭丸致死率近100%！3個月死34人 最小才17歲

2020-01-21 18:27

西雅圖咖啡涉攙偽罪 總經理劉增祥等3人遭起訴

2020-01-22 13:32

遭分屍支解大馬女華僑今出殯 雙親淚別

2020-01-21 20:57

馬術教練猥褻少女得賠50萬 怨沒鑑定她有多痛苦

2020-01-22 08:24

台東海邊撿到海洛因…追出9毒梟

2020-01-22 00:51

通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

2020-01-21 17:47

合作緝捕楊文虎 台美司法互助新頁

2020-01-22 00:45

鄉代主席帶頭暴力討債 檢方斥「魚肉百姓」依法起訴

2020-01-21 18:27

潤寅負責人楊文虎解送北檢 不排除遭聲押

2020-01-21 20:29

廢水鎳濃度超標330倍！假回收真偷排被起訴重罰2500萬

2020-01-22 11:09

影／九份掉錢包警跨海找到失主 韓婦揪親友一定要來台灣玩

2020-01-22 12:18

充氣床摩擦發出聲響 救了酒醉女的貞操

2020-01-22 14:41

站牌旁沒劃紅線！男子不服停車被罰 法官：沒紅線也不行

2020-01-21 17:41

詐貸386億 楊文虎自美押解回台聲押

2020-01-22 00:00

辱罵王定宇「衣冠禽獸」挨告 男子公然侮辱罰5000元

2020-01-21 18:32

潤寅楊文虎收押 法官：他妻子在逃、兒子在美

2020-01-22 09:34

潤寅貸款展延 曾銘宗否認涉關說 銀行：未受施壓

2020-01-22 01:03

潤寅案楊文虎押了！女兒楊宇晨聲請具保停押

2020-01-22 14:40

慈濟到基層警分局逐一祝福員警 送「靜思春聯」

2020-01-21 21:31

雪隧前驚傳火燒車 MAZDA不明原因起火無人傷亡

2020-01-22 13:46

華夏旅行社涉假交流案 張瑋以30萬元交保

2020-01-21 18:11

83歲老婦「總覺有事發生」 警來電：失聯一年孫找到了

2020-01-22 13:20

北市3輛公車街頭追撞 7名乘客掛彩

2020-01-22 12:42

職棒統一獅隊球星出沒 台南地院模擬法庭劇正夯

2020-01-22 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top