拒公開「林宅血案」檔案 蔡清祥：調查局不能單獨決定

有媒體報導，行政院促轉會質疑調查局將8卷「林宅血案」機密檔案延長保密30年，拒絕對外公開，法務部長蔡清祥今天說，相關檔案涉及其他機關，調查局曾向法務部回報，他已指示調查局盡速釐清後再對外界說明。

蔡清祥說，調查局認為「林宅血案」的檔案還涉及其他機關，必須要求相關機關同意解密，因此不能單獨決定解密與否，目前調查局等待回覆中；蔡說，他已指示調查局，不管是不是別人也要負責，調查局有責任就要趕快釐清，再對外說明。