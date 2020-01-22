4個不小心造成男嬰重傷害 父母被法院判刑

新北一對王姓夫婦因照顧5個月大的兒子未做安全措施，導致兒子多次從嬰兒推車、沙發跌落地板，重傷頭部，造成癲癇、腦性麻痺和無法行走等嚴重後遺症，還爆出王男曾因兒子不受教，所以拿塑膠尺將人打到四肢瘀傷；新北地院審理此案，考量2人是過失導致男嬰受傷，犯後坦承且深具悔意，因此依過失致人重傷罪判王男8月、王妻6月有期徒刑，另依傷害罪判王男3月徒刑，均緩刑5年。

判決指出，王姓夫婦2017年11月生下小男嬰，2人明知幼子脆弱，且可能因為蹬腿移動，應隨時注意其活動安全，卻從2018年4月起，4度把嬰兒放在推車、客廳沙發等處就離開，導致男童因多次跌落傷及頭部。男童5月初出現呼吸困難、身體癱軟等症狀，送醫後才發現硬腦膜下出血，情況嚴重。

此外，院方發現男嬰四肢有多處瘀傷，懷疑是虐童案件，通報檢調介入後，王男坦承曾為了糾正男嬰舔手的壞習慣而用塑膠尺「教訓」。

王姓夫婦的疏失導致男嬰有肌肉張力偏低、無法行走、肢體運動明顯障礙和四肢痙攣性腦性麻痺併癲癇症等嚴重後遺症。案發後，他們坦承一切，也為貪一方便導致兒子不幸遭遇感到後悔。