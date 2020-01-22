結夥趕路看日出 男研究生載同學自撞過失致死判6月

蔣姓男研究生與趙姓、洪姓及鍾姓大學同學，前年6月29日凌晨3時，由蔣搭載趙，洪則搭載鍾，分乘兩部機車，自高雄出發至台南新化區看日出，凌晨4時44分行經關廟區關新路段，蔣因疲勞駕駛，疏未注意車前狀況，不慎擦撞中央安全島，趙傷重不治，蔣自責不已，與同學家長達成和解，台南地院認蔣已盡力彌補其過錯，處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

台南地院指出，蔣與趙為大學同學，因騎車搭載趙遊玩，凌晨時間疲勞駕駛注意力下降而偏左擦撞中央安全島，導致事故發生，造成趙倒地不治，使被趙及其家屬天倫夢碎，令家屬蒙極大悲痛，蔣為此倍感遺憾，坦承犯行。

台南地院審理中，蔣與同學家長達成和解，且已給付全部和解金額，認蔣已盡力彌補其過錯，且有悔意，以及目前研究所在學中，及其家庭生活狀況等一切情狀，認蔣犯過失致死罪，處6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，前年6月29日凌晨3時，蔣等4名同學分乘兩部機車，蔣搭載趙，洪則搭載鍾，自高雄出發至台南新化區看日出，凌晨4時44分行經關廟區關新路段，蔣因疲勞駕駛，注意力下降，疏未注意車前狀況，不慎駕車向左擦撞道路中央安全島，蔣及趙因而人車倒地。

蔣右側尺骨肱骨脫臼併開放性傷口、胸壁挫傷、左側大腿擦挫傷及頭部損傷，趙則頭部外傷併血胸而死亡，警方據報後到場處理，並扣得趙穿戴的安全帽1 頂，蔣當場坦承肇事自首。