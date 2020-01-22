上千萬遊艇船主涉銀行法被查封 台南分署受託擇期變價
張姓男子涉及銀行法，台北地檢署查扣他停放在台南安平漁港造價上千萬元的豪華遊艇，檢警今天會同台南漁港及近海管理所等完成查封程序，並委託行政執行署台南分署變價，台南分署表示，將擇期辦理拍賣或變賣程序。
張姓男子因涉嫌違反銀行法案件，在偵查中經檢察官扣押其所有登記在馬來西亞的「ARIEL II」遊艇，因遊艇長時間扣押，不僅造成遊艇價值降低的可能性，同時也會產生高額的停泊費用，因此，北檢為保存該遊艇的價值，並減輕停泊費用的負擔，依刑事訴訟法第141條規定偵查中實施變價外，依檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點的規定，囑託台南分署進行變價程序。
台南分署接獲囑託案件後，今天會同台北地檢署主任檢察官林宗志、檢察官林易萱，以及海巡署南部分署第一一岸巡隊、安平漁港安檢所、台南市警局第四分局、台南市漁港及近海管理所人員，進行查封程序，查封過程順利。
據了解，該遊艇造價上千萬元，台南分署表示，經鑑價程序後，徵詢應買人、台北地檢署、被告及其他債權人同意下，不排除依強制執行法採取變賣方式實施變價，這樣程序也最快，不行的話再行拍賣。屆時，變價所得日後將賠償被害人財產損失。
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