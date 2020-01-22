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男嬰遭生父摑掌打死 他求法官交保替兒子辦喪事

2020-01-22 15:43聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

47歲林姓男子自稱「天師、大法師」，去年女友替他生了名兒子，出生14天就被他摑掌打死，事後還草草用紙箱裝著下葬，檢方痛斥林行為令人髮指，依傷害致死起訴；法院今開庭，林表示快要過年了，請求法官給予交保，讓他回去探望父母、補辦兒子後事，檢察官以他有逃亡之虞認為不宜。

桃園地院今開準備程序庭，林男對於檢方起訴犯罪事實全部坦承認罪，相關事實也不爭執，還說願意接受法律制裁；林的辯護人說，林男坦承犯行，對於失手打死親生骨肉一事，也感到十分自責後悔，請法院考量他犯後態度，請求從輕量刑。

林開庭時兩度向法官表示想交保訴求，他說自己被羈押待在看守所這5個月想了很多，明白自己錯在哪，但過年快到了，希望可以回去探望年邁的父母，把雙親安頓好，也把兒子的後事補辦完整，希望給予具保回家的機會。

林的辯護人也請法院考量，林所犯之罪日後面臨的徒刑可能不輕，為了免除他在執行時有所顧忌，希望能在審理終結宣判前給予交保，讓他回家打理好孩子的後事，以及看望父母。

但公訴檢察官指出，林當時發現兒子死亡後，並非立刻報警、送醫，反而是南下請求爸媽處理孩子遺體，由此可見林主觀上並不想面對刑責，加上他父母原本就自行居住、生活，起居上應不需他照料，若交保恐有逃亡之虞，認為不宜具保。

據了解，林男無業平時喜歡從事宗教活動，有信徒追隨學習修練法術，但林四處偷神像、金牌，留有多項竊盜前科，同時和郭姓、林姓2名女子交往，3人同住一個屋簷下，去年3月和郭女生下1名男嬰。

檢警調查，去年3月26日男嬰才出生14天，因深夜哭鬧不休，林朝兒子頭臉大力摑掌，毆打10多分鐘才停手；郭女隔天清晨發現兒子沒呼吸，但林拒絕將兒子送醫，還拿作法器具在男嬰肚子上蓋了巨大的紅色符印，聲稱保平安，還帶遺體回嘉義老家找父親幫忙埋葬被拒，當晚再回桃園送醫。

檢方相驗時，林和2名女友口徑一致謊小孩洗澡不慎摔落澡盆致死，但檢方認為可疑，請法醫剖驗釐清，事後林、郭將男嬰放在紙箱草率埋葬，郭心有不安多次祭拜，還找葬儀社替兒子重辦後事，業者聽聞林虐死嬰兒憤怒不已，約林談判痛毆，錄下林自白影片，郭女也乘隙報案。

檢方認為，林的行為令人髮指，依家暴傷害致死罪嫌起訴，建請從重量刑；同居的郭女、林女受迫才未揭發實情，處分不起訴。

47歲林男因兒子深夜哭鬧，竟失手朝他摑掌打死，法院今開庭，他請求法官交保回去替小...
47歲林男因兒子深夜哭鬧，竟失手朝他摑掌打死，法院今開庭，他請求法官交保回去替小孩辦後事。示意圖／ingimage
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