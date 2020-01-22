涉貪考察補助！高市前議員陳粹鑾二審仍無罪

時任高雄市議員的陳粹鑾涉嫌不實報支建經考察費，讓高市議會誤核發五萬多元補助款，遭高雄地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。高雄地院一審認定無證據證明陳粹鑾有經手不實收據，數月前判她無罪，檢方不服上訴，高雄高分院今天上午宣判，二審仍維持無罪判決，全案還可上訴。

陳粹鑾與顏姓女助理在2012年9月同行赴宜蘭縣、台北市考察，負責協助議員安排國內建經考察行程、報銷的顏卻遺失部分消費憑證，於是透過某旅行社陳姓主管，分別依住宿費7千元、車資1萬3千元、兩日餐費1萬元等名目，開立不實代收轉付收據，再送交高雄市議會審核，讓議會誤信核發2萬5500元補助款至陳粹鑾戶頭。

此外，陳粹鑾在2013年9月27日至9月30日期間，又在沒安排建經考察活動的情況下，透過承辦旅行社伍姓女業務，以代訂車資1萬2千元、代訂飯店住宿費2日共1萬元、代訂2日餐費共5千元等名目，開立3張旅行社代收轉付收據，又輾轉送至高雄市議會進行形式審查，讓市議會誤信再度撥款2萬7020元至陳粹鑾帳戶。

檢方起訴指出，陳粹鑾明明都沒從事考察行程，也無實質付款，卻用不實收據名目虛報核銷考察費，認定陳粹鑾與顏姓女助理、伍姓女業務涉嫌違反貪汙治罪條例、商業會計法、行使業務登載不實文書罪等，依法提起公訴。

但高雄地院審理，顏姓女助理坦承幫忙處理核銷款項，卻查無無實證證明陳粹鑾有經手處理不實收據，以此判陳粹鑾無罪；顏姓女助理、伍姓女業務則分別遭判處有期徒刑3月、6月，各得易科罰金9萬元、18萬元。