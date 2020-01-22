充氣床摩擦發出聲響 救了酒醉女的貞操

女子小蘋（化名）參加林姓友人的慶生活動，因她涉毒品案要開庭，心情煩悶，以致飲酒過量醉了，被安排睡在書房的充氣床，未料同為林男慶生的張男，見有機可乘，竟溜入書房脫掉小蘋的衣褲，欲性侵害被害人時，因充氣床摩擦發出聲響，林男聽到至書房制止，台中地院依乘機猥褻罪將張男判刑8月。可上訴二審。

判決書指出，張男於2018年10月18日晚間，前往台中市西屯區友人林男的住處，為林男慶生，而小蘋也至該處，參與林男的慶生活動，3人飲用多種酒類後，小蘋因先前所涉毒品案件須於次 日開庭，心情煩悶，以致飲酒過量，意識已非清醒。

林男乃安排小蘋在他住處書房充氣床睡覺，而張男被安排睡在客廳沙發，林男則睡自己房間。至19日凌晨3時，張男趁小蘋酒醉不省人事而不知抗拒之際，獨自進入書房，先脫下小蘋及自己下半身衣褲，再親吻她嘴部及撫摸身體，並以生殖器在被害人下體磨蹭。

因充氣床摩擦發出聲響，林男察覺有異，遂前往書房查看，上前制止張男，並憤而將張男趕出家門，並將小蘋褲子穿好。直至同日上午7、8時， 林男將小蘋喚醒，並告知此事，她始知遭受張男猥褻得逞。