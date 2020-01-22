西雅圖咖啡涉攙偽罪 總經理劉增祥等3人遭起訴

西雅圖極品咖啡，涉嫌在13項阿拉比卡咖啡豆商品內，攙入價格較低、濾掛式咖啡使用的羅布斯塔咖啡豆，去年遭士林地檢署搜索經營者馥餘公司，總經理劉增祥坦承，負責咖啡配方調配，繳回犯罪所得1千萬，並以3百萬交保，全案偵結，今天依照食安法攙偽假冒罪嫌起訴。

起訴指出，55歲劉增祥、51歲二廠廠務經理李家誠和38歲烘焙組長李志明，從2018年1月1日起，在二廠內涉嫌陸續把從上游廠商豐潤公司購買的羅布斯塔豆（R豆），以13%、26%比例，攙入公司標示為100%阿拉比卡豆（A豆）的商品內，經烘焙、生產、包裝及運送，對外販售給消費者，謀取不法價差。

檢方指出，馥餘公司購買R豆每公斤95元， A豆每公斤115至170元，經2019年10月21日北市衛生局稽查發現，二廠R豆與記錄文件不符，2周短少高達4560公斤，1公斤差價約50元，每月不法獲利約45萬6千元，涉摻偽咖啡豆時間長達約22月，不法所得約為1千萬元。

劉增祥供稱，負責13款咖啡豆的配方調配，依商品種類、咖啡豆來源調配，李、何兩人也坦承犯行。被告馥餘公司代表人簡宜真也坦承，丈夫劉增祥負責咖啡豆配方。

食安網站「食力」去年踢爆西雅圖咖啡標示不實，摻入羅布斯塔豆販售；檢察官主動偵辦此案，查扣咖啡豆送驗發現13種品項咖啡豆含有R豆才有的「16-O-甲基咖啡醇」。經農委會農業試驗證實，「A豆經過嫁接後，基因不會重組或是改變」，不會有16-O-甲基咖啡醇，認定被告有摻偽R豆進入標示百分百A豆產品。

檢察官指出，本案遭媒體披露後、衛生局前往稽查，劉等3人否認犯刑，提出不實聲明，誤導稽查人員，直到檢方搜索才坦承全部犯行，且主動繳回犯罪所得1千萬元，隔日刊登道歉啟事，向社會大眾致歉，犯後態度尚佳。

檢察官表示，西雅圖咖非在國內數一數二，市佔率極高，擁有多家直營店面及廣大知名度，近年來接連爆發食安事件，猶未能謙恭自省，作為同業標竿，竟為牟取不法利潤，攙偽假冒咖啡豆，食品詐欺行為重創品牌形象，導致民眾對食品安全不信任感，造成危害非輕。

檢方稱，攙偽原料R豆屬咖啡品種之一，非危害人體商品，去年劉3百萬元交保，也為員工李、何辦理具保20萬、5萬元，仍有照顧員工情狀，建請量處適當之刑，以示警懲。全案馥餘公司涉犯食安法，劉等3人涉犯食品安全衛生管理法攙偽假冒罪嫌，今天均遭起訴。