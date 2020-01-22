電鍍廠設在農田裡 凌晨4時偷排廢水被查獲

台中市林姓三兄弟在神岡區經營電鍍廠，四周都是稻田，為圖節省清除廢液、污泥處理費用的成本，涉嫌非法繞流排放有毒廢水，檢警接獲檢舉後，前往附近埋伏，發現業者在凌晨4時偷排有毒廢水，經警查獲，驗出總鉻、鎳的濃度超標，業5年來節省廢液清運處處理費用共計為1381萬餘元，台中地檢署今天依違反水污染防治法罪起訴林家三兄弟。

中檢去年初接獲檢舉，指出位在神岡區大明路的一家電鍍廠偷排廢水，檢察官周佩瑩即率保七總隊員警前往埋伏，並在排放溝渠置入檢測樹脂包，埋伏監控半個月後，果然發現業者在凌晨4時偷排有毒廢水。

主任檢察官郭靜文強調，這家電鍍廠設在田裡，四周都是稻田，檢警擔憂總鉻、鎳超標會危及農作物，雖查出廢水經由排水溝流至下水道，再排至河川，稻田農作未受影響，但有毒廢水流至河川，畢竟有礙生態、危及人體。

起訴書指出，林姓三兄弟在台中市神岡區經營電鍍廠，領有中市環保局核發的 水污染防治許可證，產出的所有廢水經收集至廢水處理廠處理後，將全數回到製程用水進行再利用，每日僅補充少量地下水，若處理後的廢水已濁度過高，不利回收，廢液應送廢液貯存桶。