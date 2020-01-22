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職棒統一獅隊球星出沒 台南地院模擬法庭劇正夯

2020-01-22 12:17聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院有職棒統一獅隊球星出沒！台南地院及台南地檢署今天上午與統一獅隊合辦職棒法治教育及國民參與審判活動，經院方精心安排，從檢辯雙方、法警安插球員出任外，國民法官到被告均由球員擔任，即興式上演一場法庭劇，現場氣氛輕鬆、逗趣。

台南院檢為了這場活動煞費苦心，在法庭劇上安排各式橋段，更在選角上下了一番功夫，找了球星林安可扮演劇中「高、富、帥」的被告角色，檢察官許華偉也不忘先聲明，因劇情需求，徵調林安可扮演被告，請擁有眾多粉絲及所有「林太太們」多多海涵。

此外，球星鄧志偉飾演檢察官、郭阜林飾演律師、楊家維則扮演法警，並透過檢辯選任制度，選出潘威倫等6人宣誓後出任國民法官，與台南地院審判長陳本良、法官蕭雅毓、劉怡孜共同組成審判庭審理。

這起案件職棒球員被告Biung透過網路認識婚外情Alice的對象，在國外認識後相約來台，在台南一旅館進行婚外性行為，經配偶提出告訴，經檢察官以被告犯通姦罪提起公訴。球星李丞齡當庭也段苦練多時的RAP，說唱案情提要，贏得滿堂彩。

台南地院院長董武全說，希望透過國民參審的法庭劇，能為球員傳達正確的法律觀念，尤其，國民參審草案在新國會成立後，可能今年會通過，成為司法的一部分，而不是像今天法庭劇好玩而已，未來將成為司法審理的一部分。

台南地檢署檢察長林錦村指出，棒球是我國的國球，每每球員出國比賽，都將成為全球矚目的焦點，國人也為球員加油，為國爭光，而且球賽是場公平、公正的比賽，大家發揮團隊精神，全力以赴，贏得勝利，公平比賽 很重要。

台南地院透過檢辯選任制度，選出潘威倫等6人宣誓後出任國民法官，與合議庭法官共同審...
台南地院透過檢辯選任制度，選出潘威倫等6人宣誓後出任國民法官，與合議庭法官共同審理法庭劇模擬案件。記者邵心杰／攝影
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職棒統一獅隊球星李丞齡當庭也段苦練多時的RAP，說唱案情提要，贏得滿堂彩。記者邵...
職棒統一獅隊球星李丞齡當庭也段苦練多時的RAP，說唱案情提要，贏得滿堂彩。記者邵心杰／攝影
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經台南地院及台南地檢署精心安排，從檢辯雙方、法警安插球員出任外，國民法官到被告均...
經台南地院及台南地檢署精心安排，從檢辯雙方、法警安插球員出任外，國民法官到被告均由球員擔任，即興式上演一場法庭劇。記者邵心杰／攝影
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主辦單位不忘先聲明，因劇情需求，徵調林安可扮演被告，請擁有眾多粉絲及所有「林太太...
主辦單位不忘先聲明，因劇情需求，徵調林安可扮演被告，請擁有眾多粉絲及所有「林太太們」多多海涵。記者邵心杰／攝影
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檢察官國民法官司法

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