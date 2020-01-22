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廢水鎳濃度超標330倍！假回收真偷排被起訴重罰2500萬

2020-01-22 11:09聯合報 記者彭宣雅／即時報導

去年1月底環保署台中市環保局與台中地檢署指揮保七總隊破獲台中市神岡區電鍍業者假廢水全回收之名，卻行繞流排放之實。全案經台中地檢署偵查終結，依水汙染防治法第36條行政刑罰及刑法190-1條等刑責規定，將3名業者提起公訴。

環保署表示，事業要將廢水全回收、零排放，需要投入較高的成本及管理技術，違規業者以廢水全回收方式取得水汙染防治許可，環保署分析業者廢水申報數據，發現業者申報其用水、廢水及回收水量，自以為已達成平衡。

環保署再次利用水質感測物聯網監控設備等科技工具，在業者廠區周圍排水道進行監控，查獲業者偷排高濃度有害健康物質重金屬鎳，根據檢測，鎳濃度超標330倍。

環保署表示，全案經台中地檢署去年1月26日清晨展開檢警環聯合查緝行動。現場查獲該事業為節省廢水處理成本，蓄意將部分的脫脂及鍍鎳等製程廢水，經由各別貯槽及路徑排入隱藏地面下貯槽，再由地下貯槽繞流排放口將廢水排出至廠外，製程用水不足則以地下水補充。

台中地檢署另查出廠內多個廢水設施及處理行為未符合許可內容規定，且未妥善收集廢水及未維護廢水輸送及貯存設備，致將高汙染酸性廢水排放至廠外水體。上開違規行為屬水污染防治法情節重大，業者除遭司法起訴及停工處分外，另將面臨高額罰鍰及遭追繳不法利得2500餘萬元。

檢察官勘驗汙染情形。圖／環保署提供
檢察官勘驗汙染情形。圖／環保署提供
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督察人員夜間蒐證採樣。圖／環保署提供
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督察人員於廢水繞流口採樣。圖／環保署提供
督察人員於廢水繞流口採樣。圖／環保署提供
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環保署台中市物聯網

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