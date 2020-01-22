吵架隔天氣沒消 受刑人拿原子筆插瞎獄友右眼判關4年半

在台北監獄服刑的郭姓男子前年因房務問題和同房陳姓獄友發生口角，隔天他拿2支原子筆猛刺陳的頭、臉部，造成陳右眼球破裂失明，一、二審均依重傷害罪判郭4年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，郭（34歲）因案到台北監獄服刑，2018年6月15日和陳發生爭吵，經同房其他受刑人勸阻才未發生肢體衝突，但郭仍憤恨不平，隔天早上9點多拿2支原子筆到工廠，一看到陳就朝他狂戳猛刺，造成頭、臉多處傷口；其中，郭不偏不倚刺中陳的右眼，陳痛到不停哀號，緊急送醫手術後，右眼仍幾乎沒有光感，達到嚴重減損視能的重傷害程度。

法院審理時，陳作證指出，他當時在工廠跟別人聊天，郭突然拿筆過來插他的頭、眼、手。一審認為，郭已經是成年人，應該清楚雙眼是人體脆弱部位，若遭外力攻擊很可能損害視力，且雙方並無重大仇隙，但郭僅因房務問題就拿原子筆插瞎陳右眼，而且又於監獄執行中犯案，可見他不知警惕，犯後雖坦承，但並未和陳和解，判4年6月徒刑。

郭不服上訴指出，案發後他責無旁貸願意負擔損害賠償責任，但他另案在監執行，沒有能力賠償陳高額的賠償金，他的母親也有意代墊部分賠償金，但母親是以行動攤車賣早餐，經濟也非寬裕，無法如數賠償，他已窮盡辦法且有誠意和解，若他再入監4年半將毫無經濟來源，賠償再添困難性。