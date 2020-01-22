親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

還有10組武漢旅遊團共178人要來台 林佳龍：協調取消

斬首伊朗將領蘇萊曼尼後，美伊衝突的下一步？

吵架隔天氣沒消 受刑人拿原子筆插瞎獄友右眼判關4年半

2020-01-22 11:05聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

在台北監獄服刑的郭姓男子前年因房務問題和同房陳姓獄友發生口角，隔天他拿2支原子筆猛刺陳的頭、臉部，造成陳右眼球破裂失明，一、二審均依重傷害罪判郭4年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，郭（34歲）因案到台北監獄服刑，2018年6月15日和陳發生爭吵，經同房其他受刑人勸阻才未發生肢體衝突，但郭仍憤恨不平，隔天早上9點多拿2支原子筆到工廠，一看到陳就朝他狂戳猛刺，造成頭、臉多處傷口；其中，郭不偏不倚刺中陳的右眼，陳痛到不停哀號，緊急送醫手術後，右眼仍幾乎沒有光感，達到嚴重減損視能的重傷害程度。

法院審理時，陳作證指出，他當時在工廠跟別人聊天，郭突然拿筆過來插他的頭、眼、手。一審認為，郭已經是成年人，應該清楚雙眼是人體脆弱部位，若遭外力攻擊很可能損害視力，且雙方並無重大仇隙，但郭僅因房務問題就拿原子筆插瞎陳右眼，而且又於監獄執行中犯案，可見他不知警惕，犯後雖坦承，但並未和陳和解，判4年6月徒刑。

郭不服上訴指出，案發後他責無旁貸願意負擔損害賠償責任，但他另案在監執行，沒有能力賠償陳高額的賠償金，他的母親也有意代墊部分賠償金，但母親是以行動攤車賣早餐，經濟也非寬裕，無法如數賠償，他已窮盡辦法且有誠意和解，若他再入監4年半將毫無經濟來源，賠償再添困難性。

高院認為，一審已詳述判決理由，且沒有違誤，因此駁回上訴，維持判郭4年6月徒刑。案件上訴第三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
分享

原子筆監獄

延伸閱讀

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補...

誘殺房東還棄屍確定逃死！法官曾引「與惡」台詞...

罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無...

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

相關新聞

「不應考量能否假釋」 小燈泡案被告仍判無期

2020-01-22 00:43

2019司法回顧：司法與社會議題的六個關鍵字

2020-01-22 10:12

警方「虛擬」招領金飾重量 男子企圖詐領失風被逮

2020-01-21 21:44

廢水鎳濃度超標330倍！假回收真偷排被起訴重罰2500萬

2020-01-22 11:09

潤寅楊文虎收押 法官：他妻子在逃、兒子在美

2020-01-22 09:34

潤寅楊文虎自美解返 北院裁定羈押禁見

2020-01-22 08:25

借竅驅魔打死信徒 聖師被訴

2020-01-22 00:34

二審逆轉敗訴 苗議員張志宇連兩屆當選無效

2020-01-21 23:45

辱罵王定宇「衣冠禽獸」挨告 男子公然侮辱罰5000元

2020-01-21 18:32

鄉代主席帶頭暴力討債 檢方斥「魚肉百姓」依法起訴

2020-01-21 18:27

華夏旅行社涉假交流案 張瑋以30萬元交保

2020-01-21 18:11

站牌旁沒劃紅線！男子不服停車被罰 法官：沒紅線也不行

2020-01-21 17:41

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補助費判關4年

2020-01-21 17:18

收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

2020-01-21 16:44

誘殺房東還棄屍確定逃死！法官曾引「與惡」台詞批嫌犯

2020-01-21 16:31

罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無效定讞

2020-01-21 15:56

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

隆乳術後按摩涉違法 「喬奶女王」胞妹判刑

2020-01-21 15:39

拒酒測被開單不服 警察未附蒐證錄影檔法官撤單

2020-01-21 15:34

王景玉更一審再逃死 小燈泡母淚求判死無效

2020-01-21 14:24

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08

不滿女信徒拒背殺人黑鍋 邪教頭叫雙生女揍老母

2020-01-21 13:45

鴻海老臣廖萬城回扣案二審輕判 最高法院撤銷發回更審

2020-01-21 13:21

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

2020-01-21 12:04

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

爬閣揆車「溝通」 大觀案學生無罪確定

2020-01-21 11:56

陸客假交流案 統促黨白狼之子張瑋將於下午到北檢應訊

2020-01-21 11:44

嘉義縣議員王焜玄被控賄選 台南高分院2月25日宣判

2020-01-21 11:29

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

來不及三讀的糾纏行為防制法 可終結恐怖情人嗎？

2020-01-21 11:27

更一審仍逃死！王嫌殺害小燈泡女童命案偵審大事記

2020-01-21 10:53

勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

2020-01-21 10:35

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09
看更多

熱門文章

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷

2020-01-21 15:12

潤寅董座楊文虎凌晨收押禁見 自爆原想落跑非洲

2020-01-22 06:47

影／詐貸近400億元 楊文虎下機後說「非常後悔」

2020-01-21 20:54

國三關西段晚間車禍 駕駛疑被拋出車外遭追撞死亡

2020-01-21 19:43

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

國道警租用緩撞車發揮功效首例 成功維護員警執勤安全

2020-01-21 18:36

強力搖頭丸致死率近100% 1個月奪28命

2020-01-22 00:30

一對職業軍人被抓姦賠700萬 反悔提告法官輕判賠100萬

2020-01-21 21:57

涉詐貸386億 檢察官聲押潤寅負責人楊文虎

2020-01-21 22:04

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

工程師買新房 邀女友人參觀竟獸性大發強壓上床

2020-01-21 12:55

潤寅詐貸386億案 楊文虎在美落網今遣返

2020-01-21 13:43

警方「虛擬」招領金飾重量 男子企圖詐領失風被逮

2020-01-21 21:44

詐貸386億元 潤寅集團負責人楊文虎聲押禁見

2020-01-21 23:45

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

楊蕙如網軍案 背後「業主」浮現

2020-01-22 00:47

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補助費判關4年

2020-01-21 17:18

夫妻遠距離...雙人床下有「紅拖鞋」 她痛揭老公外遇

2020-01-21 11:40

死亡暴增！強力搖頭丸重出江湖 全台通報查緝

2020-01-21 23:16

過年身上只剩200元 年邁兄妹上派出所求助

2020-01-22 09:15

遭分屍支解大馬女華僑今出殯 雙親淚別

2020-01-21 20:57

強力搖頭丸致死率近100%！3個月死34人 最小才17歲

2020-01-21 18:27

陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39

通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

2020-01-21 17:47

馬術教練猥褻少女得賠50萬 怨沒鑑定她有多痛苦

2020-01-22 08:24

潤寅負責人楊文虎解送北檢 不排除遭聲押

2020-01-21 20:29

台東海邊撿到海洛因…追出9毒梟

2020-01-22 00:51

鄉代主席帶頭暴力討債 檢方斥「魚肉百姓」依法起訴

2020-01-21 18:27

台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士

2020-01-21 12:10

合作緝捕楊文虎 台美司法互助新頁

2020-01-22 00:45

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

【即時短評】蘆洲車禍一致檢討硬體 但駕駛道德更重要

2020-01-21 15:43

收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

2020-01-21 16:44

台美司法互助 楊文虎夫妻早被掌握

2020-01-21 14:27

未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

2020-01-21 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top