新埔鎮代會主席王增基 涉強盜等罪嫌被起訴

用LINE傳送

用LINE傳送

新竹縣新埔鎮代會主席王增基，涉嫌指揮「風飛沙幫」幫眾，從事強盜、恐嚇取財及聚眾毆打被害人等不法犯行，新竹地檢署今天偵結，依組織犯罪和強盜、恐嚇取財等罪嫌起訴。

檢方指出，王增基在西元2011年間，因恐嚇取財等案件，經新竹地院判處有期徒刑1年4個月確定，執行完畢出監後，在2018年12月當選新埔鎮民代表會主席。

檢方表示，檢警去年3月接獲檢舉，成立專案小組進行蒐證發現，王增基身為代表會主席，竟不知為鄉梓謀取福利，對外指揮「風飛沙幫」幫眾，從事強盜、恐嚇取財、聚眾毆打被害人等不法犯行。

檢方指出，去年9月30日指揮刑事警察局四大隊第二隊、新竹市警察局、新竹縣調查站，持新竹地方法院核發搜索票與檢察官簽發的拘票，合計搜索15處，拘提王增基等人到案，並扣得改造手槍1把、子彈23顆、刀械、甩棍及新台幣440萬元等物。

檢方指出，王增基從事不法犯行，魚肉鄉民，讓鄉里間人莫不畏懼其勢力，行徑實不足取，除請求法院從重量刑外，並依法裁量續予羈押，以保障善良百姓，維護純淨治安風氣。

檢方表示，王增基等13人涉有組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法強盜、妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌，今天依法起訴。