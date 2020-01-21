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PMMA害命 法務部召開專案會議溯源查緝

2020-01-21 21:20聯合報 記者王聖藜／即時報導

強力搖頭丸「PMMA」2個多月害34命，法務部今天說，本月初已召集檢警調、法醫研究所開會，將加強新興混毒檢驗，以便溯源查緝。

法務部晚間發布新聞表示，今年1月，已由常務次長張斗輝邀集台灣高等檢察署、調查局、刑事警察局、法醫研究所等召開3次會議研，也針對「PMMA」毒害問題達成3項決議。

第1、要求檢察及司法警察機關就查獲的混毒加強檢驗，採集尿液分送法醫研究所、調查局、刑事警察局檢驗有無「PMMA」，如有驗出，除函知原送驗機關外，並函送高檢署以利統合指揮查緝。

2、責成台灣高檢署統合各地檢察署指揮司法警察機關全力溯源。

3、另請各檢察、司法警察機關適時發布新聞，提醒民眾注意防範。

警察司法法務部

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