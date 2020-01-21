影／詐貸近400億元 楊文虎下機後說「非常後悔」
潤寅集團負責人楊文虎涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月落網。經法務部調查局與美方接洽，由美國移民及海關執法局（ICE）兩名官員陪同，21日傍晚抵達桃園機場，楊文虎下機後調查官宣讀涉案人權益，並上銬逮捕，移送台北地檢署歸案。
楊文虎下機後表示，涉及詐貸案他非常後悔，很高興能夠回到台灣。媒體記者追問在美國過得不好嗎？楊文虎回答，非常的不好，美國不是想像中的那樣，他非常高興能夠回到台灣，即使回來接受司法制裁也很高興。
媒體接著追問對銀行要如何交代？錢會匯回台灣嗎？楊文虎都閉口不回答。
美國移民及海關執法局兩名官員「陪同」楊文虎，從洛杉磯搭乘長榮航空公司班機，21日傍晚5時30分抵達桃園機場，所有旅客下機後，我方調查局調查官在空橋門口接手，先宣讀涉案人的權利，讓楊文虎在逮捕通知書上簽名確認，調查官隨即上銬執行逮捕。
除了從空橋門口接手的調查官，調查局北機站21日也大陣仗出動3名調查官，攜帶步槍在桃園機場入境大廳守候，待楊文虎步入機場入境大廳，將他團團圍住，帶往停車處登車，直接驅車前往台北地檢署。
由於楊文虎的護照被註銷，21日下飛機後必須在移民署辦理臨時入台證，他身上只有美金沒有新台幣，辦證的費用還是由調查官先墊付，楊文虎再到銀行櫃台用美金兌換新台幣歸還。潛逃出國前楊文虎涉嫌向銀行詐貸近400億元，沒想到回國第1件事卻是向銀行匯兌，顯得相當諷刺。
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