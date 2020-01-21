親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

發燒拖9天「對陸醫療沒信心」 她返台確診武漢肺炎

詐貸近400億逃美國 潤寅負責人楊文虎抵台稱「非常後悔」

影／詐貸近400億元 楊文虎下機後說「非常後悔」

2020-01-21 20:54攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

潤寅集團負責人楊文虎涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月落網。經法務部調查局與美方接洽，由美國移民及海關執法局（ICE）兩名官員陪同，21日傍晚抵達桃園機場，楊文虎下機後調查官宣讀涉案人權益，並上銬逮捕，移送台北地檢署歸案。

楊文虎下機後表示，涉及詐貸案他非常後悔，很高興能夠回到台灣。媒體記者追問在美國過得不好嗎？楊文虎回答，非常的不好，美國不是想像中的那樣，他非常高興能夠回到台灣，即使回來接受司法制裁也很高興。

媒體接著追問對銀行要如何交代？錢會匯回台灣嗎？楊文虎都閉口不回答。

美國移民及海關執法局兩名官員「陪同」楊文虎，從洛杉磯搭乘長榮航空公司班機，21日傍晚5時30分抵達桃園機場，所有旅客下機後，我方調查局調查官在空橋門口接手，先宣讀涉案人的權利，讓楊文虎在逮捕通知書上簽名確認，調查官隨即上銬執行逮捕。

除了從空橋門口接手的調查官，調查局北機站21日也大陣仗出動3名調查官，攜帶步槍在桃園機場入境大廳守候，待楊文虎步入機場入境大廳，將他團團圍住，帶往停車處登車，直接驅車前往台北地檢署。

由於楊文虎的護照被註銷，21日下飛機後必須在移民署辦理臨時入台證，他身上只有美金沒有新台幣，辦證的費用還是由調查官先墊付，楊文虎再到銀行櫃台用美金兌換新台幣歸還。潛逃出國前楊文虎涉嫌向銀行詐貸近400億元，沒想到回國第1件事卻是向銀行匯兌，顯得相當諷刺。

潤寅集團負責人楊文虎（中）涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月...
潤寅集團負責人楊文虎（中）涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月落網。經法務部調查局與美方接洽，由美國移民及海關執法局2名官員陪同，昨天傍晚抵達桃園機場，楊文虎下機後調查官宣讀涉案人權益，並上銬逮捕。記者陳嘉寧／攝影
分享
潤寅集團負責人楊文虎（右二）涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12...
潤寅集團負責人楊文虎（右二）涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月落網。經法務部調查局與美方接洽，由美國移民及海關執法局2名官員陪同，21日傍晚抵達桃園機場，楊文虎下機後調查官上銬逮捕，並荷槍實彈押解他直接送台北地檢署歸案。記者陳嘉寧／攝影
分享
潤寅集團負責人楊文虎（右）涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月...
潤寅集團負責人楊文虎（右）涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月落網。經法務部調查局與美方接洽，由美國移民及海關執法局2名官員陪同，21日傍晚抵達桃園機場。楊文虎下機後第一件事是持美元向銀行櫃台兌換台幣，用以支付辦理臨時入台證所需費用。記者陳嘉寧／攝影
分享
潤寅集團負責人楊文虎涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月落網。...
潤寅集團負責人楊文虎涉嫌向銀行詐貸近400億元，去年6月潛逃美國，至12月落網。經法務部調查局與美方接洽，由美國移民及海關執法局2名官員（如圖）陪同，21日傍晚抵達桃園機場，楊文虎下機後調查官上銬逮捕，並荷槍實彈押解他直接送台北地檢署歸案。記者陳嘉寧／攝影
分享

桃園機場移民署詐貸

延伸閱讀

潤寅負責人楊文虎解送北檢 不排除遭聲押

潤寅詐貸386億案 楊文虎在美落網今遣返

中美洲移民北漂赴美欲借道 墨射催淚瓦斯擋人

潤寅案調查局在美佈天羅地網 主嫌楊文虎遭逮返...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

華夏旅行社涉假交流案 張瑋以30萬元交保

2020-01-21 18:11

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補助費判關4年

2020-01-21 17:18

站牌旁沒劃紅線！男子不服停車被罰 法官：沒紅線也不行

2020-01-21 17:41

辱罵王定宇「衣冠禽獸」挨告 男子公然侮辱罰5000元

2020-01-21 18:32

鄉代主席帶頭暴力討債 檢方斥「魚肉百姓」依法起訴

2020-01-21 18:27

潤寅負責人楊文虎解送北檢 不排除遭聲押

2020-01-21 20:29

收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

2020-01-21 16:44

罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無效定讞

2020-01-21 15:56

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

隆乳術後按摩涉違法 「喬奶女王」胞妹判刑

2020-01-21 15:39

拒酒測被開單不服 警察未附蒐證錄影檔法官撤單

2020-01-21 15:34

台美司法互助 楊文虎夫妻早被掌握

2020-01-21 14:27

王景玉更一審再逃死 小燈泡母淚求判死無效

2020-01-21 14:24

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08

不滿女信徒拒背殺人黑鍋 邪教頭叫雙生女揍老母

2020-01-21 13:45

潤寅詐貸386億案 楊文虎在美落網今遣返

2020-01-21 13:43

鴻海老臣廖萬城回扣案二審輕判 最高法院撤銷發回更審

2020-01-21 13:21

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

2020-01-21 12:04

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

爬閣揆車「溝通」 大觀案學生無罪確定

2020-01-21 11:56

陸客假交流案 統促黨白狼之子張瑋將於下午到北檢應訊

2020-01-21 11:44

夫妻遠距離...雙人床下有「紅拖鞋」 她痛揭老公外遇

2020-01-21 11:40

嘉義縣議員王焜玄被控賄選 台南高分院2月25日宣判

2020-01-21 11:29

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

來不及三讀的糾纏行為防制法 可終結恐怖情人嗎？

2020-01-21 11:27

潤寅案調查局在美佈天羅地網 主嫌楊文虎遭逮返台

2020-01-21 10:53

更一審仍逃死！王嫌殺害小燈泡女童命案偵審大事記

2020-01-21 10:53

勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

2020-01-21 10:35

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

楊蕙如案 「情人節」開庭

2020-01-21 01:04

籌不出600萬 陳慶男回家過年夢碎

2020-01-21 00:55

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

神壇燒金紙空汙 台南開罰6萬元

2020-01-20 22:46

小燈泡案更一審21日宣判 王嫌將不聆判

2020-01-20 19:55

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

台灣賭博罪較輕？ 20名韓國年輕人來台設賭網被訴

2020-01-20 15:49
看更多

熱門文章

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷

2020-01-21 15:12

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

國三關西段晚間車禍 駕駛疑被拋出車外遭追撞死亡

2020-01-21 19:43

工程師買新房 邀女友人參觀竟獸性大發強壓上床

2020-01-21 12:55

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33

影／詐貸近400億元 楊文虎下機後說「非常後悔」

2020-01-21 20:54

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

2020-01-21 10:35

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15

台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士

2020-01-21 12:10

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補助費判關4年

2020-01-21 17:18

楊蕙如案 「情人節」開庭

2020-01-21 01:04

潤寅案調查局在美佈天羅地網 主嫌楊文虎遭逮返台

2020-01-21 10:53

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08

收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

2020-01-21 16:44

罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無效定讞

2020-01-21 15:56

未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

2020-01-21 12:04

夫妻遠距離...雙人床下有「紅拖鞋」 她痛揭老公外遇

2020-01-21 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top