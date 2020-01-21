潤寅負責人楊文虎解送北檢 不排除遭聲押

潤寅負責人楊文虎解送北檢，不排除聲押。記者張宏業／攝影 分享 facebook 潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸386億元潛逃海外遭通緝，楊文虎在美國藏匿半年後，去年12月被美國移民及海關執法局（簡稱ICE）以違反移民法逮捕，美方首次指派兩名ICE押解官，親自將楊文虎從洛杉磯遣返回台，顯示台美司法互助追緝嫌犯獲得進展，楊文虎今天入境台灣後，交由調查局解送台北地檢署歸案，預料檢方將向法院聲押。

另外，王音之因持有B2觀光簽證，是通過審核的有效美簽，由於王還向美國申請居留，美國移民法庭本月23日將進行移民聽證會，調查局已將王的犯罪資料送交美國司法機關，並持續與美方協調，盼能將王緝返歸案。

楊文虎、王音之夫婦今年1月遭檢方起訴後，原本的通緝案就消滅，但檢方為釐清楊氏夫婦有無與銀行員內神通外鬼，另簽他案偵辦，因此楊氏夫婦另案遭通緝。

楊文虎、王音之從2011年1月至2019年5月，以不實應收帳款向星展銀行等9家金融機構，共詐貸386億元，並在台留下84億元呆帳，兩人在去年6月1日犯行曝光前潛逃出境，遭北檢發布通緝，檢方今年1月9日依違反銀行法、洗錢等罪將2人起訴，具體求刑30年。

楊文虎、王音之落跑國外後，牽連家族成員陸續被收押，包括兩人女兒楊宇晨、王音之胞弟弟王振賢、楊文虎胞兄楊文海，也涉及串滅證遭法院裁定收押禁見，相關人也都遭起訴，情節猶如力霸案翻版。

為緝捕楊文虎夫妻歸案，調查局透過三名駐美法務祕書，分別在東西岸佈下天羅地網，掌握楊氏夫婦去年六月四日，先從上海浦東機場搭機飛往紐約，再輾轉前往洛杉磯兒子楊昌衡住處，旋即與ICE等執法機關合作，協調研究逮捕遣返作為；ICE於2019年12月12日在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。