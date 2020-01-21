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辱罵王定宇「衣冠禽獸」挨告 男子公然侮辱罰5000元

2020-01-21 18:32聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

新北市王姓男子去年9月間在臉書上看到網友在發文「我送給王定宇的綽號，台南小鱉三…，喜歡的朋友請按讚吧！」的貼文，在該貼文處留言「加1 ～衣冠禽獸。」，經王定宇瀏覽臉書時發現該留言，認已涉妨害名譽報警提告，王姓男子則坦承不諱，台南地院認王姓男子犯公然言侮辱罪，處罰金5000元，可上訴。

台南地院認王姓男子在不特定人得以共見共聞的臉書網頁，以「衣冠禽獸」此貶抑性詞語指稱王定宇，依據社會一般通念，實有輕蔑、嘲諷、鄙視及使人難堪的意涵，已足以貶損王定字名譽及社會評價，屬抽象謾罵而侮辱他人的語詞，已構成公然侮辱

台南地院審酌，王姓男子遇意見不合時，未能尊重他人的人格、名譽，以貶抑性詞語公然辱罵王定宇，在現今網際網路及媒體資訊流通迅速，所及範圍無遠弗屆的情況下，除嚴重損害王定宇的社會上評價及名譽外，顯無濟於原始糾紛問題的解決，反滋生更多衝突及對立，行為可議，也可見其自我情緒管理能力及尊重他人名譽的法治觀念均待加強。

檢警調查，去年9月6日12時26分，王姓男子在新北市的住處，登入臉書網頁後，見名為一網友發布內容為「我送給王定宇的綽號，台南小鱉三，台獨小畜生，喜歡的朋友請按讚吧！」的貼文，他在該貼文處留言「加1 ～衣冠禽獸。」，使不特定人均得以共見共聞侮辱王定宇人格的文字。經王定宇9月29日在瀏覽臉書時，發現上述留言，訴請警方偵辦，循線查獲。

新北市王姓男子去年9月間在臉書一則評論立委王定宇（圖）的貼文下留言「加1 ～衣冠...
新北市王姓男子去年9月間在臉書一則評論立委王定宇（圖）的貼文下留言「加1 ～衣冠禽獸」，台南地院認王姓男子犯公然言侮辱罪，處罰金5000元。圖／報系資料照片
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王定宇公然侮辱

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