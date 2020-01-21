親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

華夏旅行社涉假交流案 張瑋以30萬元交保

2020-01-21 18:11聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

檢警偵辦「假交流、真觀光」案，查出洪慶淋涉成立逾百間人頭協會，以不實文件供旅行社讓大陸公務員非法入境。統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社也涉入，但先前搜索約談時張瑋不在境內，尚未到案說明。張瑋今日下午到台北地檢署應訊後，檢方命以30萬元交保併限制住居。

洪慶淋成立「新北市水資源經濟發展協會」等12間人頭協會，這些協會均無實際運作，並集中設址於洪的位於新店區玫瑰路的住處，專門辦理非法業務。

大陸旅行社將欲來台陸客人數報給國內20多家非甲種旅行社，讓旅行社透過人頭協會，提供虛偽「專業活動計畫書」、「邀請函」、「委託書」等文件，假裝陸客是來台短期專業交流，包括城鄉、宗教、商務及音樂交流等類型。

旅行社再向移民署申請大陸地區人民「短期專業交流」團體入出境許可證，辦理入台手續。內政部移民署承辦人員審查後，核准陸客入境台灣，但來台後所謂「專業交流內容」僅是餐廳飲宴或戶外行程。

去年12月17日，北檢指揮刑事局、移民署發動第2波搜索，兵分6路搜索華夏大地等6間旅行社，約談嫌疑人張瑋妻子王姝茵、證人張安樂共13人到案。據悉，6間旅行社引進約2000名陸客，其中大部分都是公務員，不乏統戰部人士。

檢警發動搜索約談當天，張瑋因人在大陸並沒到案。他今日先到刑事局製作筆錄後，自行到北檢接受檢察官複訊。他面對媒體提問時說：「陸客來台的入台證是移民署所核發的，事後再追究責任，對我們旅行業者不太公平，謝謝。」對於有媒體提問「是否有統戰人員來？」則未回應。

由於經營的華夏大地旅行社涉案，張瑋今赴台北地檢署接受檢察官複訊，訊後以30萬元交...
由於經營的華夏大地旅行社涉案，張瑋今赴台北地檢署接受檢察官複訊，訊後以30萬元交保併限制住居。記者賴佩璇／攝影。
分享

旅行社移民署陸客

延伸閱讀

陸客假交流案 統促黨白狼之子張瑋將於下午到北...

搭台灣觀巴暢遊全台 十大優質路線出爐

獻金案不認罪 張安樂：弄我不如去查檯面上政治...

統促黨張瑋腳傷請假沒准 前天出庭被限制出境

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補助費判關4年

2020-01-21 17:18

站牌旁沒劃紅線！男子不服停車被罰 法官：沒紅線也不行

2020-01-21 17:41

辱罵王定宇「衣冠禽獸」挨告 男子公然侮辱罰5000元

2020-01-21 18:32

收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

2020-01-21 16:44

罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無效定讞

2020-01-21 15:56

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

隆乳術後按摩涉違法 「喬奶女王」胞妹判刑

2020-01-21 15:39

拒酒測被開單不服 警察未附蒐證錄影檔法官撤單

2020-01-21 15:34

台美司法互助 楊文虎夫妻早被掌握

2020-01-21 14:27

王景玉更一審再逃死 小燈泡母淚求判死無效

2020-01-21 14:24

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08

不滿女信徒拒背殺人黑鍋 邪教頭叫雙生女揍老母

2020-01-21 13:45

潤寅詐貸386億案 楊文虎在美落網今遣返

2020-01-21 13:43

鴻海老臣廖萬城回扣案二審輕判 最高法院撤銷發回更審

2020-01-21 13:21

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

2020-01-21 12:04

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

爬閣揆車「溝通」 大觀案學生無罪確定

2020-01-21 11:56

陸客假交流案 統促黨白狼之子張瑋將於下午到北檢應訊

2020-01-21 11:44

夫妻遠距離...雙人床下有「紅拖鞋」 她痛揭老公外遇

2020-01-21 11:40

嘉義縣議員王焜玄被控賄選 台南高分院2月25日宣判

2020-01-21 11:29

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

來不及三讀的糾纏行為防制法 可終結恐怖情人嗎？

2020-01-21 11:27

潤寅案調查局在美佈天羅地網 主嫌楊文虎遭逮返台

2020-01-21 10:53

更一審仍逃死！王嫌殺害小燈泡女童命案偵審大事記

2020-01-21 10:53

勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

2020-01-21 10:35

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

楊蕙如案 「情人節」開庭

2020-01-21 01:04

籌不出600萬 陳慶男回家過年夢碎

2020-01-21 00:55

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

神壇燒金紙空汙 台南開罰6萬元

2020-01-20 22:46

小燈泡案更一審21日宣判 王嫌將不聆判

2020-01-20 19:55

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

台灣賭博罪較輕？ 20名韓國年輕人來台設賭網被訴

2020-01-20 15:49

老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37

面對面視訊服務 台中高分院服務貼近民心

2020-01-20 14:37

慣竊竟偷媽媽的電視、盜領弟弟存款 親人也不原諒他

2020-01-20 14:37
看更多

熱門文章

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷

2020-01-21 15:12

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

工程師買新房 邀女友人參觀竟獸性大發強壓上床

2020-01-21 12:55

獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞

2020-01-20 20:52

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

2020-01-21 10:35

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08

楊蕙如案 「情人節」開庭

2020-01-21 01:04

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

潤寅案調查局在美佈天羅地網 主嫌楊文虎遭逮返台

2020-01-21 10:53

夫妻遠距離...雙人床下有「紅拖鞋」 她痛揭老公外遇

2020-01-21 11:40

小燈泡案更一審21日宣判 王嫌將不聆判

2020-01-20 19:55

籌不出600萬 陳慶男回家過年夢碎

2020-01-21 00:55

台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士

2020-01-21 12:10

未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

2020-01-21 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top