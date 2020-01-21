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陳師孟這回找上特偵組 檢方：限制郭清江出境適法

2020-01-21 16:50聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

監察委員陳師孟認為最高檢察署前特偵組2008年偵辦「華揚史威靈」購機案，不當限制前董事長郭清江出境、出海；檢方人士說 ，刑事訴訟法去年12月修法明訂限制出境、出海規定，既便新的法律，也認為特偵組當年對被告行使的強制處分權並無不妥，特偵組12年前的偵查適法。

特偵組是於2008年3月13日、14日通知移民署、海巡署對郭清江限制出境、出海，當時，限制出境、出海法無明文。

檢方說，郭清江2008年3月12日被媒體報導「現身國內」，特偵組隨即發傳票要求他於17日到案，傳票派專人送達郭在台設籍地遭到拒收，另張傳票送達郭的生態工法協會，協會執行長也拒收，郭本人遲至3月21日才到案，特偵組開庭時曾告訴郭被限境。

檢方表示，郭清江知道被限制出境後，曾向台北地院2度提抗告，經實體審查都裁定駁回，裁定認為特偵組處分適法，郭的訴訟權益已有法律保障。

檢方說，去年12月修正的刑事訴訟法規定，被告犯罪嫌疑重大、無一定住居所者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海，書面資料最遲應於6個月內通知；換句話說，郭清江開庭前先被限制，既便是依照新的法律，特偵組12年前對郭清江行使強制處分權，也沒有疑慮。

監察委員陳師孟（圖）認為最高檢察署前特偵組2008年偵辦「華揚史威靈」購機案，不...
監察委員陳師孟（圖）認為最高檢察署前特偵組2008年偵辦「華揚史威靈」購機案，不當限制前董事長郭清江出境、出海；檢方人士說 ，特偵組12年前的偵查適法。圖／報系資料照片
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特偵組刑事訴訟移民署

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