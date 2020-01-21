收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

前桃園縣長吳志揚隨行機要秘書鄒德道，2013年任內護航黃姓、柳姓、魏姓及蘇姓等4名投資客，欲將農地變更為「仁美產業園區」，事後獲贈1輛BMW轎車、100萬元賄款，但隔年改朝換代土地變更失敗；桃園地院批鄒無法抗拒財物誘惑，損害國家法益，今依貪汙治罪判鄒有期徒刑7年6月，褫奪公權3年，可上訴。

檢方起訴指出，鄒德道（37歲）擔任吳志揚隨行秘書期間，當時楊梅市仁美段依產業創新條例，周圍農地可申設產業園區，農地因此轉邊為工業用地，投資客黃男（53歲）、柳女（61歲）及魏女（51歲）得知後認為有利可圖，

檢方發現，黃先和鄒德道建立聯繫管道，約好事成送他1輛BMW轎車、現金1000萬元答謝，柳、魏則整合土地並說服其他地主參加，並向桃園縣府申請設置，過程如遭遇行政阻擾，鄒就會以不知情的吳志揚其名義出面排解加速流程，但因最終開發案未成功，鄒僅獲贈BMW、100萬元現金。

檢方還查出，魏女2013為請楊梅地政事務所加速仁美段土地分割登記，拿3萬5700元賄款當作酬謝承辦的羅姓技士、葉姓助理，羅當場拒絕，葉則獨吞花光，魏事後還送了價值近4萬元的聚寶盆給另名余姓主任；另魏2016年發現另地漏辦鑑界，又拿4000元「加班費」給另名宋姓測量助理。

檢方去年3月偵結，依貪汙治罪公務員對於職務上之行為期約、收受賄賂等罪嫌起訴鄒德道及葉、宋，另黃等4人涉犯貪汙治罪對於公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪，考量認罪悔悟，花費甚鉅仍未達目的，予以緩起訴處分。

法院審酌，鄒在廉政署詢問時供稱，黃表示要買1輛BMW給他代步，他認為掛自己名下會怕別人閒言閒語，所以就借朋友名字登記，另於偵查時供稱，黃稱自己開BMW，有問要不要也送他一台，自己一時貪心就說好，可見鄒基於掩飾或隱匿因自己不違背職務收賄罪所得財物犯意明確。