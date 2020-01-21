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涉詐貸386億逃亡美國 潤寅負責人楊文虎押回台後遭聲押禁見

誘殺房東還棄屍確定逃死！法官曾引「與惡」台詞批嫌犯

2020-01-21 16:31聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳夆典不滿余姓房東多次催討錢財、勸導不要在房間內抽菸等，誘拐房東到偏僻農地，拿螺絲起子猛刺房東頭頸部致死，再把遺體棄置山坡草叢，一、二審被依殺人、遺棄屍體罪判無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

陳夆典從事空調風管裝修，2018年3月18日不滿房東催繳3000多元及水電費，又不滿房東多次勸導勿於房間內抽菸，及勿在半夜讓友人來訪而心生不滿。

陳夆典誘騙余到關廟山區果園，持螺絲起子刺死房東，再拖行到偏僻草叢棄屍。經余的家人報警協尋，陳的犯行才揭露。

陳夆典多次口頭向死者家屬表達歉意，請求輕判，律師也向法官陳報寫給死者家屬的書信，表示陳與余並無仇恨，並非故意殺害余，「當下不知自己在做什麼？希望給他重返社會的機會」。

一審法官在判決書註記提及電視劇「我們與惡的距離」台詞，「全天下沒有爸媽要花20年去養一個殺人犯」，希望陳深自檢討，彌補傷害，依殺人、遺棄屍體罪判無期徒刑、1年2月徒刑，合併應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

家屬不服具狀請求檢方上訴，二審認為，陳於行凶前先行移動租屋處監視器拍攝範圍意圖隱匿行蹤，再備妥螺絲起子，之後以拿取房租、找老闆為藉口將余誘騙至人跡稀少、荒涼處所下手行兇，且行凶過程是先由余背後刺擊，將余反抗以致遭發覺的可能減至最低，意圖掩飾本案犯行，甚為明顯，仍維持無期徒刑，褫奪公權終身。

最高法院今認為原審判決並無違誤，且陳犯罪時年僅20歲，沒有犯罪前科，犯罪後自白犯行，沒有處以極刑的必要，因此駁回上訴，全案定讞。

男子陳夆典（前中）不滿余姓房東多次催討錢財，誘拐房東到偏僻農地殺害，一、二審被依...
男子陳夆典（前中）不滿余姓房東多次催討錢財，誘拐房東到偏僻農地殺害，一、二審被依殺人、遺棄屍體罪判無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。圖／記者林孟潔翻攝
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