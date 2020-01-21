罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無效定讞

國民黨苗栗縣議員張志宇，被落選頭的民進黨前苗栗市民代表徐筱菁提起當選無效，一審判決駁回，經徐上訴二審，審理的台中高分院採不同看法，以劉姓女媒人為張買票，又提供場地助選，且在劉的客廳舉辦兩次政見發表會，若說是自掏腰包買票，與常理不符，合議庭今天改判張志宇當選無效，全案定讞。

台中高分院今天宣判張志宇當選無效，將由落選頭的民進黨前苗栗市民代表徐筱菁遞補，張志宇連兩屆都是刑事無罪，民事一審判決駁回，二審當選無效，是地方自治罕見的案例。

張志宇的劉姓女媒人被控以500元至1000元對價，向陳姓女子等12人買票，劉女被依違反選罷法判刑1年10月。劉女供稱，她去買菜或散步，路上遇到鄰居或朋友，會請他們支持張志宇，但張志宇並未拿賄選金給她，她是自掏腰包為張志宇行賄，因為和張志宇家世交很好，又是媒人婆，感覺介紹的有一個縣議員她就出風頭，才請求選民支持。

徐筱菁提起當選無效之訴，一審認為劉女並非張志宇家人或競選團隊，沒有證據證明張志宇對劉女買票行為有參與、授意、同意、容許、知情，而放任或知情而不違背本意等情形，不構成當選無效，因此判決駁回。經徐上訴二審。

但台中高分院合議庭認定不同，法官認為劉女與張家是世交，結識超過20年，還是張志宇結婚時的媒人婆，張志宇的父親張鴻森曾任兩屆縣議員，還幫劉女協助完成擋土牆及池塘工程，劉女對張家心存感恩。

選舉期間，劉女提供場地助選，又在劉的客廳舉辦兩次政見發表會，這些場合張志宇都有親自到場發言且拉票，比競選團隊成員都還熱心。