影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

林姓男子去年5月疑酒駕行經北市南京東路被警攔下，他下車立刻喝啤酒，事後被處9萬酒駕罰單，不過他提行政訴訟，指自己是「下車才喝酒」無酒駕，台北地院因警方無法提供密錄器證明「林下車後是否有喝酒」，判決林男罰單撤銷。對此，承辦的中山分局表示，未來盼同仁密錄器在酒測前就要全程開啟，也要避免對方有空檔做出其他動作。

林男開庭中堅持是「停車後才喝酒」，執勤的陸姓警員庭中第一次證稱，當時看見林手中拿啤酒立刻奪走；但第二次卻改稱，林男可能趁自己不注意，拿出啤酒飲用。

台北地院認為，承辦警員前後證詞不一，警方又無錄影畫面可證明林男「是否是下車後才喝酒」，加上警方舉發有取締績效、獎勵金等誘因，立場非中立，判林男罰單撤銷。

中山分局還原當時執法過程，指警員見林男轉彎沒打方向燈，一路跟車；林男騎上人行道後下車，當時他手中拿啤酒，警員立刻阻止飲酒並告知酒測，但林不配合，經警員堅持酒測，林酒測值達0.2毫克，不過蒐證錄影中，密錄器未拍到林男下車飲酒畫面。