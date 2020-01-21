隆乳術後按摩涉違法 「喬奶女王」胞妹判刑

以「喬奶女王」封號上遍節目的何曉玉經營「芙美複合式專業美學館」，遭檢舉高雄分店涉違法提供醫療行為，何曉玉雖獲不起訴，但高雄地院審理認定，她胞妹、高雄店長何雅芳僅為美容師，卻接連替3名隆乳的顧客做術後按摩，以預防「莢膜攣縮」併發症，依犯非法執行醫療業務罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

記者今致電芙美美學館高雄分店，一名女性員工告知何曉芳今未在公司，並表示「我們本來就沒提供術後按摩，可能消費者有這樣認知，但一直以來只有胸部按摩。」

判決指出，「喬奶女王」何曉玉創立芙美美學館，開設台北總店及台中、台南、高雄3間分店，高雄店實際員工僅胞妹何雅芳，擔任店長兼按摩師，月薪2萬2000元，若來客量達標另有獎金。

不過何雅芳僅有美容師證照，並非醫師或醫事人員，宣稱隆乳術後按摩，摩具有改善隆乳手術後「莢膜攣縮」併發症的療效，收取費用替顧客按摩，自2017年5月起替顧客胡女按摩64次收費8萬元、李女按12次收5萬4000元、謝女按1次收2000元。

檢警接獲檢舉後2018年3月6日前往芙美美學館高雄店搜索，扣得隆乳術後按摩護理同意書、療程紀錄單、客戶對話教戰守則等物，何雅芳遭起訴後辯稱不知道隆乳術後按摩違法，也未向客人宣稱療效，委任律師也稱她所做的胸部按摩，僅類似一般民俗調理的美體按摩。

合議庭認為，衛福部發函說明乳房術後按摩是為了預防手術後的併發症，具有醫療效能，應由醫師或在醫師指示下，由相關醫事人員於醫療機構執行，反駁「民俗調理」辯詞。