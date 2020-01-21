拒酒測被開單不服 警察未附蒐證錄影檔法官撤單

桃園徐姓男子因拒絕酒測被警方舉發裁罰9萬元，他不服提行政訴訟，表示員警事前沒告知「拒測的法律效果」，開單的吳姓警員則說，有拿手機唸法條，還不只說一次，但錄影蒐證的檔案因硬碟毀損不見了；法院認為，究竟有無告知仍屬不明，難認警方開單符合程序，撤銷原處分，可上訴。

蘆竹警分局南崁派出所指出，徐男2018年6月13日開車被攔查，因拒絕接受酒測被警方開立違反道路交通管理事件通知單，舉發「無照駕車拒絕酒測」違規，經桃園市交通裁決處裁處罰鍰9萬元、3年內不得考領駕照，並施以道路交通安全講習等處分。

徐不服提行政訴訟，主張自己當時車速正常，也沒有隨意變換車道，左右轉彎也均有使用方向燈，還說員警攔停後沒有告知拒絕酒測的法律效果，認為原處分有違誤，請求撤銷。

桃園市交裁處表示，警方當時發現徐的車子有行車偏移，警車有廣播、按喇叭示意停車，徐下車後全身散發酒味，並且表示不願意酒測，員警就告知其法律效果，列印拒測單給徐簽名，認為原裁處沒有違誤。

法院審酌，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，明定員警應「告知駕駛人拒絕檢測的法律效果」，屬於員警對駕駛拒絕配合酒測的正當行政程序。

而當時開單的吳姓警員到庭證稱，當時有告知徐拒測法律效果，還用手機把法律依據查出來，一一告知他拒測的處置，而且還不止告知一次，因為徐不配合還說他認識誰誰，認為徐已經喝醉；吳還說有全程錄影，原本檔案保存在自己硬碟，但硬碟壞掉檔案找不到了。