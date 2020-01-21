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王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08中央社 台北21日電

王姓凶嫌殺害3歲女童小燈泡，高院更一審今天判處無期徒刑。 本報系資料照／記者余承...
王姓凶嫌殺害3歲女童小燈泡，高院更一審今天判處無期徒刑。 本報系資料照／記者余承翰攝影
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王姓凶嫌殺害3歲女童小燈泡，高院更一審今天判處無期徒刑。律師翁偉倫認為，精神病不能是免死金牌，但更一審直接面對量刑理由，而非以兩公約為由逕不判死，仍值得肯定。

翁偉倫曾任士林地檢署檢察官，偵辦北投女童割喉案，起訴患有思覺失調症的龔姓男子，並求處死刑。但最高法院認為龔是一名精神疾病患者，非無治癒而復歸社會的可能，判處無期徒刑定讞。

翁偉倫針對小燈泡案更一審判決時告訴中央社記者，精神病不能是免死金牌、減刑理由，法官必須考慮到被告犯罪時的辨識力、控制力是否受到精神病症影響而有欠缺或顯著降低，而不是看到精神病就不敢判死刑。

他表示，量刑是法官職權，應予以尊重，但法官應詳細敘明量刑考量的所有依據與理由，不能只是援引兩公約，直接以不得對精神病者判死為由而不判死，小燈泡案更一審雖仍判處王嫌無期徒刑，但合議庭至少直接面對了該不該判死的理由並交代清楚，仍應予以肯定。

翁偉倫還說，若多數法官看到精神病患就不敢判死，也難怪社會大眾會有精神病是免死金牌的印象，因此法官更應該直接面對量刑理由並說明清楚。

全案起於3歲女童小燈泡民國105年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王男從後方猛砍頸部當場死亡。

一審士林地方法院以不得對精神障礙者判死為由，判處王男無期徒刑，經上訴，二審台灣高等法院認定，王男行為時辨識能力及控制能力因罹患慢性思覺失調症而顯著減低，適用刑法減刑，判處無期徒刑，刑後監護5年。

案經最高法院發回更審，更一審認定，凶嫌動手時辨識及控制能力沒有喪失，若適當治療可降低再犯，殺人犯行明確但沒有判處死刑必要，判他無期徒刑，仍可上訴。

小燈泡死刑思覺失調症

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