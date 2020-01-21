不滿女信徒拒背殺人黑鍋 邪教頭叫雙生女揍老母

「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，去年3月初教唆毆打方姓女幹部致死後，叫女信徒阿春擔罪被拒，叫阿春雙胞胎女兒謾罵、毆打老母，嚇得阿春，半夜逃出道場，檢警專案小組成員感嘆說，子女辱罵、毆打父母，天地難容。

檢警專案小組成員指出，方姓女幹部在大陸廣西道場被毆致死後，涉案人叫大陸男性信眾頂罪，故布「情殺」疑陣，被大陸公安拆穿識破，返台後，叫女信徒阿春擔罪，阿春害怕拒絕，未料阿春竟遭兩個女兒辱罵、毆打。

起訴書指出，林欣月於去年3月間，自知傷害方姓女幹部致死，難逃法律制裁，要求阿春頂替刑責，阿春因擔憂刑事追訴予以拒絕，林欣月即批鬥稱妳的思想觀念不正確、對師不忠、陷害道場；而阿春的兩個雙胞胎女兒也辱老母稱貪念太多。

期間，林欣月更以腳踹阿春，而阿春的雙胞胎女兒徒手毆打媽媽、並拍打媽媽的胸口，致被害人阿春全身多處瘀青、挫傷、及腦震盪等傷害。

至4月21日，林欣月欲指派阿春前往越南被拒絕，阿春即離開道場返家，阿春的雙胞胎女兒及同夥也返家，以言詞罵媽媽，並動手毆打阿春背部，要求阿春返回道場，阿春一時心軟，再次返回台中市大里區道場，又遭林欣月等人批鬥及毆打，持續至5月16日，阿春趁隙逃離道場。