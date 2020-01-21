鴻海老臣廖萬城回扣案二審輕判 最高法院撤銷發回更審

鴻海前資深副總經理廖萬城遭控向十家供應商索取超過1.62億元回扣，一審依背信等罪判10年6月徒刑；但高等法院認定他只收受239萬元，其餘因罪證不足，難認廖背信，改判1年4月徒刑；案經上訴，最高法院將廖有罪判決、一部分無罪判決，撤銷發回高院更審。

檢方起訴指出，廖萬城掌控每年超過300億元採購、議價與簽核權，2009年起透過郝緒光當白手套，向10家供應商索賄，並找對於貼片機、迴焊爐儀器有驗收及驗證權的人員護航。若廠商照實際交易金額或採購數量按比例給付佣金，即可獲得供應商資格、避免驗收遭刁難、議價時不被砍價等「福利」，認定回扣金額達1億6232萬元。

台北地院一審2016年依違反證交法等罪判廖萬城10年6月徒刑、廖的部屬鄧志賢、陳志釧各3年、1年徒刑，白手套郝緒光判刑6月。

但高院二審認為，鴻海集團2011年9月為因應Apple公司委託代工iPhone4s手機，由總裁郭台銘親自核決採購Panasonic牌貼片機，但廖萬城、前鴻海SMT總幹事兼經理鄧志賢為牟取回扣，擅自違背決策變更採購品牌，購入36台他牌貼片機，害公司多支出7千餘萬元。

貼片機代理商信立能公司事後支付近16萬美元傭金給郝緒光，再由郝將半數傭金匯入廖的帳戶，並將貼片機售價千分之一，匯入鄧的帳戶；但廖、鄧收受其餘供應商傭金回扣部分，因查無證據認定廠商提供的設備，有何品質不良或與需求不符之處，也看不出鴻海公司買價較一般行情高，難以認定廖、鄧採購設備，導致公司有利益損害。

高院認為，廖收受供應廠商239萬元，依背信罪判廖1年4月徒刑，其餘9件被控收受廠商回扣部分判無罪；另鄧志賢八月徒刑，陳志釧和郝緒光無罪。