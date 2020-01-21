二次車禍又釀禍！貨車衝撞翻覆車輛 駕駛當場遭夾不治

西濱快速道路林口路段，今天凌晨1時許，46歲彭姓男子駕駛貨車撞上30歲郭姓男子因爆胎自撞翻覆的貨車，導致彭男車頭嚴重潰縮，當場遭夾扭曲的駕駛座內傷重不治，郭男則因事故第一時間下車避險，驚險躲過衝撞，警方初步研判是視線昏暗釀禍，正釐清事故原因。

郭姓男子（30歲）今天凌晨1時許，駕駛35公噸大型貨車北上行經台61線西濱公路林口路段19K處，要前往台北港途中，疑似因爆胎導致車輛失控，自撞分隔島導致翻覆，車頭與車斗分離後更是橫躺在對向車道中線。

1分多鐘後，彭姓男子（46歲）駕駛另輛貨車要南下，在行經事故地點時，因現場沒有路燈、視線昏暗，導致彭男沒有注意到事故車輛，當場衝撞郭男的貨車頭，導致彭男駕駛座嚴重扭曲潰縮，彭當場遭夾，送林口長庚醫院急救後仍傷重不治。

郭男則因自撞翻覆後逃出駕駛座避難，當場目睹彭男撞上他翻覆的貨車，所幸及時閃避沒有受到第二次傷害，僅翻覆時臉部、手腳有撕裂傷，經淡水馬偕醫院救治後沒有生命危險。