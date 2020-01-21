台美司法互助 楊文虎夫妻早被掌握

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌詐貸386億元，爆發前逃亡美國。法務部調查局基於與美方執法單位合作基礎，這次與美國移民及海關執法局（ICE）終將楊文虎緝捕歸案。

楊氏夫婦潛逃美國後，據了解，調查局有派駐美國的法務秘書，平時與美方執法單位有密切合作，早已掌握兩人動態。首先楊氏夫婦去年6月4日從上海浦東機場搭機飛往紐約，接著潛往洛杉磯兒子住處；調查局隨即與ICE等執法機關密切合作，多方協調研究逮捕遣返作為。

最後，去年12月12日ICE順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。由於王音之持B2觀光簽證，需在本月廿三日進行移民聽證會，今只將楊文虎一人押解返台，解送北檢歸案。有別以往，本次由ICE指派兩名押解官執行遣返楊文虎。

此外，台中地檢署去年10月16日起訴一起跨國詐騙集團案件。首腦鍾志豪及其女友薛燕淇在美國洛杉磯設機房，向大陸民眾詐財九千多萬元；檢調運用台美共同打擊犯罪及司法互助機制，獲得美國司法部等單位協助，逮獲詐團成員遣返回台，並查扣現金、名車、名表等共五千多萬元。

美國司法部去年8月21日依據司法互助請求，委由ICE派遣駐香港辦事處官員，專程將從洛杉磯電信詐騙機房現場查扣的犯嫌手機、筆電等卅件實體證物及案件相關調查報告，親自來台送交予我國。

接著由法務部國際及兩岸法律司派員代表接收後移交予中檢，完成台美雙方首次共同合作成功偵破跨境電信詐騙集團及首度移交跨境犯罪事證。