未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

考選部修改律師考試規則，前年正式實施新制，引發學生團體反彈並導致數百名考生落榜。9位前年沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今上午開庭，學生委任律師提出選考各科率取率，認為考選部舉著提升素質大旗，實質上是限縮新進律師，已侵害工作權。

修正前律師考試規則，分成一試和二試，一試為選擇題，成績前33%者可考二試；二試為申論題，除刑法、民法、憲法、公司法等，還有選試科目智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法四選一，另還要考國文。

考選部2017年8月通過修正，第二試增加分數門檻，只要有一科分數為零分、且「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」共4項成績合計未達400分，即算不及格。

9名考生前年落榜，但若採舊制會錄取，他們訴願被駁後提起課予義務訴訟，請求考選部允予及格成績。法院今上午第二次開庭，學生委任律師周宇修表示，綜觀去年各選試組錄取人數，選試智慧財產法錄取185人；選試勞動社會法者錄取123人。

選試財稅法者錄取71人；選試海商法與海洋法錄取170人。去年度總錄取人數僅549名，相較前年度選試智慧財產法的錄取人數下滑逾3分之1（前年錄取310人），總及格率從30.24％下滑至18.10％。然而，選試財稅法組的總及格率卻相當（前年69人錄取率22.77％、去年71人錄取率21.13％）。

他指出，理應常態分布，除非前年智財素質特別差，否則無法達成「提升素質」目的，而是為降低人數。考選部顯然是以操作評分標準等違反誠實信用方法，使去年律師考試各選考科間錄取率趨向「平衡」且「一致」，考選部舉著提升律師素質的大旗，以達到其實質限縮新進律師執業人數目的。

他認為，考選部所為嚴重侵害應考人工作權，且與行政法上誠實信用原則要求不符。考選部則辯稱，目的是確保「共同科目」的素質。庭末，法官諭知2月25日上午續行準備程序。