邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因方姓女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，在大陸廣西南寧道場，以「借竅驅魔」為由，毆打方女致死，在台灣國姓道場以張女不聽從仙佛指令，毆打張女致雙眼失明，還以信徒不聽從管教，打傷13名信徒，其中6人是兒童，台中地檢署今天依傷害致死、違反組織犯罪防制條例等罪起訴林欣月及總教道師、堂主、三才共10人，請法官加重其刑。

林欣月（61歲）坦承為「中華白陽四貴靈寶聖道會」的聖師，有收受信徒「敬師金」，否認叫所 屬打傷被害人，辯稱那是仙佛借竅，與她無關。而打人的「三才」林女及許女辯稱被借竅附身，沒有個人意識，無傷人犯意。

台中地檢署檢察長陳宏達去年3月中旬與犯保志工餐敘，志工向他陳情友人的女兒方女（26歲）在大陸地區廣西南寧道場遭毆打致死，家屬申冤無門，不知如何處理，事涉人命，檢察長秉持「聞聲救苦」天職，指派重大刑案專組檢察官林依成偵辦。

專案小組歷經數月佈線偵辦，查出「中華白陽四貴靈寶聖道會」（更名「中華日行一善會」），原為登記有案之社團法人，現由擔任「聖師」之林欣月（61歲）所領導，會內並設有「總道師」、「道長」、「堂主」、「三才」等幹部。

對外宣揚教義吸收信眾加入後，自2012年間起，林欣月為控制信眾服從其領導權威，對於不服從指令或欲脫離信仰者，動輒以「借竅驅魔」為藉口，由「聖師」她指揮幹部毆打信眾及妨害信眾之自由，全然偏離該會設立時宣稱之「啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行之五良美德；提倡道德倫常以匡正人心」等宗旨。

該會並固定向信眾以「道務基金」、「開荒基金」、「助班費」、「道中心建設基金」、「報恩金」、「敬師金」等名目收取費用，從2012年至被查獲，共進帳1265萬餘元，竟由林欣月在台中市大里區及彰化縣埤頭鄉購置公寓及透天厝，經檢向法院聲請查扣獲准。

檢方查出，擔任「三才」的方姓女幹部，去年3月1日，在大陸地區廣西省南寧市市道場內，因不聽林欣月的指揮行事，林欣月以「野心很大」、「慾望熾盛想要當女王」，以「借竅驅魔」為由，指使許姓、林姓女幹部教訓方女，兩女對被害人拳打腳踢，還叫被害人躺在地上，許女以單腳踩踏被害人腹部，致被害人肝臟破裂致死。

去年5月間， 林欣月要求80歲的張女辦理護照及台胞證被拒，以張女不順從仙佛、聖師的指令，由許女等人持軟棒毆打張女，致被害人雙眼失明。許女等人還以5名大陸兒童、1名台灣男童不服管教，持軟棒打傷6名兒童。