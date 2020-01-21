爬閣揆車「溝通」 大觀案學生無罪確定

多名大學生聲援新北市「大觀自救會」，2017年攔阻前行政院長林全座車，被控強制罪。法院審理時，學生稱「政府拒絕溝通」，台北地院認為，學生們目的在提醒政府重視居住權，對林全的權利妨害輕微，判5名學生無罪。檢察官上訴，台灣高等法院今駁回確定。

獲判無罪的包括東吳大學法律系的鄭宇焱（原名鄭仲皓）、吳光庭、陳冠博與中原大學景觀設計系林晉暘、台灣師範大學地理研究所研究生蘇承志。新北市浮洲橋一帶的大觀社區前身為「婦聯一村」的福利中心，1963年9月被葛樂禮颱風侵襲，因水災遷村，但福利中心的居民未受到安置，成為後來的居民；2008年起，居民陸續收到法院存證信函要求拆屋還地，否則將面臨不當得利追討，形成社會問題。

2017年4月20日，總統府人權諮詢委員會決議退輔會暫緩執行大觀案，要求行政院研擬解決迫遷問題，行政院前發言人徐國勇隔月4日卻說「大觀沒有人權問題，退輔會拆除動作持續進行」，學生見拆除在即，決定向林全陳情。

檢方指控，鄭等人當年5月4日上午到林全官邸側邊巷內等候。林全上車後，他們以跳上座車引擎蓋、車頂、後行李箱或趴在引擎蓋上的方式攔阻車子前行，涉犯強制罪。

鄭宇焱說，大觀的居民在當地居住5、60年，陳抗活動是請政府重視人民居住權，不是要威脅林全的人身安全；林晉暘說，政府只看土地登記就告居民，忽略居民居住的事實，自救會四處陳情都被拒於門外，只好把希望放在林全身上。陳冠博說，嘗試太多想要跟政府溝通的行動都被拒絕，人民走投無路時，陳抗稍微激烈，是出於不得已；蘇承志說，過去政府在國土、住宅政策失能下，造成大觀的現況，大觀案是國家早期便宜行事的共業；吳光庭說，窮盡正當程序仍陳情無門，不得已才公民不服從。

高等法院認為，鄭宇焱等5人客觀上雖有這些行為，但參照公民與政治權利國際公約第19條規定、聯合國人權事務委員會對本條所作成的一般性意見，認所為是對公共事務表達意見，屬象徵性言論，為廣義言論自由的範疇，且對院長座車行駛權利所造成的影響輕微。