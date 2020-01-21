陸客假交流案 統促黨白狼之子張瑋將於下午到北檢應訊

檢警偵辦「假交流、真觀光」案，查出洪慶淋涉成立逾百間人頭協會，以不實文件供旅行社讓大陸公務員非法入境。統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社也涉入，但先前搜索約談時張瑋不在境內，尚未到案說明。據了解，張瑋將於今日下午2點30分到台北地檢署應訊，釐清案情。

檢警調查，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」規定，甲種旅行社可經營國外旅遊，陸籍人士若要來台觀光旅遊，必須提供一定額度存款財力證明。不過，陸客貪圖來台方便，透過大陸旅行社找上我國非甲種旅行社，假藉以短期專業交流名義來台，實際上是從事來台觀光旅遊。

洪慶淋成立「新北市水資源經濟發展協會」等12間人頭協會，這些協會均無實際運作，並集中設址於洪的位於新店區玫瑰路的住處，專門辦理非法業務。

大陸旅行社將欲來台陸客人數報給國內20多家非甲種旅行社，讓旅行社透過人頭協會，提供虛偽「專業活動計畫書」、「邀請函」、「委託書」等文件，假裝陸客是來台短期專業交流，包括城鄉、宗教、商務及音樂交流等類型。

旅行社再向移民署申請大陸地區人民「短期專業交流」團體入出境許可證，辦理入台手續。內政部移民署承辦人員審查後，核准陸客入境台灣，但來台後所謂「專業交流內容」僅是餐廳飲宴或戶外行程。

檢警查出，2017年1月至去年6月11日，已逾5千名陸客以此方式非法來台觀光，其中2017年約為1500名、前年約為2100百名、去年截至6月間約為1500百名，幾乎都是大陸公務員。人頭協會再向國內旅行社收取每名陸客2000元，不法所得逾1000萬元新台幣。

去年12月17日，北檢指揮刑事局、移民署發動第2波搜索，兵分6路搜索華夏大地等6間旅行社，約談嫌疑人張瑋妻子王姝茵、證人張安樂共13人到案。據悉，6間旅行社引進約2000名陸客，其中大部分都是公務員，不乏統戰部人士。