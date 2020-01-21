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夫妻遠距離...雙人床下有「紅拖鞋」 她痛揭老公外遇

2020-01-21 11:40聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

王姓退役軍人與妻子結婚後，因工作緣故分隔高雄、台中兩地。王妻每月都會固定回高雄打理家事，前年一如往常返家，卻意外在家中木製雙人床下發現一雙紅色拖鞋，房內還有女性紅內褲，「這些都不是我的」，讓她驚覺丈夫外遇，氣得向丈夫、小三請求精神慰撫金。橋頭地院認定，王男與一名熊姓女子交情「不一般」，判兩人應連帶賠償王妻10萬元，可上訴。

王妻控訴，前年初返回高雄住家時，發現家中木製雙人床下有女用紅色拖鞋、房間內有女用紅色內褲、紅色女用束口袋、髮束、化妝品，已讓她起疑心，之後又在收信時，發覺丈夫信用卡帳單有異常消費，直覺丈夫出軌，於是開始尋找蛛絲馬跡，果真看到丈夫臉書上，有與一名熊姓女子貼臉、親吻，還在不少公開場合出雙入對，互動超乎正常友誼。

王妻表示，丈夫違背婚姻忠誠義務，長期與熊女不當交往，足以破婚姻生活圓滿幸福，更害她因此罹患精神障礙疾病，向橋頭地院提告，要求丈夫、熊女賠償100萬元精神慰撫金。

然而，王男一概否認外遇偷吃，表示與熊女碰巧一同學習潛水，當時自己又罹患帶狀皰疹，必須定時服藥，而妻子不在身旁，熊女知道後答應幫忙幾天，才暫時同住一屋簷；女方留宿臥室，自己則睡在客廳，兩人分房而睡，並沒有相通、不軌情事。至於妻子翻出的衣物，是熊女遺漏的衣物。

王男還說，因與熊女常一起爬山、跑步，會在女方家盥洗，女方才會傳訊息問他「內褲有沒有準備好」。

針對妻子提出的所謂「親密照」，王男則解釋，兩人拍照時都在公共場所或朋友聚會，並非兩人獨處，是妻子專挑特定照片大作文章，形塑曖昧假象。

然而，橋頭地院勘驗王男、熊女手機通訊紀錄，發現女方曾說到，「你自己的離婚問題處理成這樣，讓人感到......」、「我對你有極大的不安全感，分手吧！不想 再對你有任何期待了」、「我無法接受我的男人處理事情是這麼娘們兒的態度」，諸如此類的言論，顯現熊女對王男未能順利處理離婚一事心有不滿，甚至提出分手，從此可推估兩人可能友交往事實。

橋頭地院認為，雖然沒有證據能認定王男、熊女之間友相姦行為，但依據一般常理，兩人已超過已婚者與一般異性友人往來程度，可能友交往情形。

民事庭認為，王男既然身為已婚人夫，本來就應該謹守言行，避免破壞婚姻信任關係，但他與熊女的不當往來，已違反配偶在婚姻關係中應該肩負的忠誠義務；兩人行為侵害王妻配偶權，導致王妻面臨配偶背叛的打擊、婚姻破碎的擔心恐懼，夫妻間也因此爭執不斷，害王妻受友精神痛苦。

綜合考量兩造經濟狀況、情節後，橋頭地院判王男、熊女應連帶賠償王妻10萬元賠償金，可上訴。

王姓已婚人夫與熊姓女子友不正常交友關係，王妻還在家中發現熊女私密內褲，橋頭地院判...
王姓已婚人夫與熊姓女子友不正常交友關係，王妻還在家中發現熊女私密內褲，橋頭地院判王男、熊女應連帶賠償王妻10萬元精神慰撫金，可上訴。示意圖／ingimage
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婚姻外遇離婚

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