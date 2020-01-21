嘉義縣議員王焜玄被控賄選 台南高分院2月25日宣判

嘉義縣議員王焜玄被控前年選舉期間涉賄選，一審判有期徒刑4年、褫奪公權6年，王焜玄不服上訴，台南高分院多次傳喚證人，今天召開辯論庭，王焜玄未到庭，經辯護人否認賄選，辯護人強調，王未授意行賄，行賄者並非助選團隊，屬自發性、偶發性行賄，也未告知王本人，在缺乏客觀事證下，不能僅因與王有連結，就認定王涉賄。台南高分院合議庭訂2月25日宣判。

檢方指出，王焜玄在偵查、法院調查中的供詞避重就輕，證詞不可採。檢方認為，王在選舉期間指示樁腳統計票數，且算出129票，再交由樁腳以每票1000元、共12萬9000元買票，王以里鄰為單位向選民買票，與偶發性向左鄰右舍買票不同，是經整體規畫的。

王焜玄委任兩位律師辯護，透過簡報資料，對照相關人員證詞，強調行賄者並王的競選團隊成員，因感念前竹崎鄉長王焜弘對地方建樹，主動為其胞弟王焜玄，一個沒有政治能量的素人買票，這些都是偶發性、自發性行為，也未告知王焜玄本人。

然而，有關鍵證人供稱，為王統計該里票數，並以每票1000元為王買票等語，東窗事發，經檢方聲請羈押獲准，期間證人又認競選團隊找來律師，婉拒其協助。

王焜玄辯護人則認其證詞前後出現10多個版本，非但與相關情節不同，證詞突兀不具可信度，質疑該證人的供詞是迎合院檢，只為全身而退。