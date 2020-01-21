媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

國民黨苗栗縣議員張志宇當選無效之訴，台中高分院今天宣判當選無效，將由落選頭的民進黨前苗栗市民代表徐筱菁遞補，張志宇連兩屆都是刑事沒罪，民事一審判決駁回，二審當選無效，也是地方自治罕見的案例。

張志宇認為二審法官判決有值得商榷之處，表示他的媒人並非家人或競選團隊成員，也沒有電話通聯，賄選案偵查階段，他全力配合，檢警也沒有約談他，只是選前去拜訪，這樣也能認定，判決當選無效。

張志宇的劉姓女媒人被控以500元至1000元對價，向陳姓女子等12人買票，劉女被依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判處1年10個月徒刑，緩刑4年，向公庫支付3萬元，褫奪公權4年，劉女供稱，她去買菜或散步，路上遇到鄰居或朋友，會請他們支持張志宇，但張志宇並未拿賄選金給她，她是自掏腰包為張志宇行賄，因為和張志宇家世交很好，又是媒人婆，感覺介紹的有一個縣議員她就出風頭，才請求選民支持。

徐筱菁提起當選無效之訴，一審認為劉女並非張志宇家人或競選團隊，沒有證據證明張志宇對劉女買票行為有參與、授意、同意、容許、知情，而放任或知情而不違背本意等情形，不構成當選無效，因此判決駁回。