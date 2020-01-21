更一審仍逃死！王嫌殺害小燈泡女童命案偵審大事記

3歲女童小燈泡命案，一審、二審均判王姓凶嫌無期徒刑，經最高法院發回更審，台灣高等法院更一審今天宣判，仍判王姓凶嫌無期徒刑。 本報系資料照／記者王宏舜攝影 分享 facebook 3歲女童小燈泡命案，一審、二審均判王姓凶嫌無期徒刑，經最高法院發回更審，台灣高等法院更一審今天宣判，仍判王姓凶嫌無期徒刑，還可上訴。

以下為全案大事記：

--民國105年3月28日，3歲女童小燈泡在台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王男從後方猛砍頸部當場死亡。小燈泡媽媽王婉諭受訪談及案發過程並強調「我沒想到這個社會會是如此的不安全」，呼籲政府、各級單位，能夠做些事情，讓媽媽安心帶小孩。

--民國105年5月23日，士林地檢署偵結依殺人罪嫌起訴王男，並指出王男砍殺小燈泡23刀，造成社會不安，且犯後毫無悔意，為體現國民對司法的期待與認知，建請法官判處死刑。

--民國106年4月13日，一審士林地方法院開庭，王男庭末向小燈泡媽媽王婉諭下跪說「對不起，我錯了，請你原諒我」，全案辯論終結。

--民國106年5月12日，一審士林地方法院以不得對精神障礙者判死為由，判處王男無期徒刑。檢方不服提起上訴。

--民國107年6月5日，二審台灣高等法院開庭，王男向家屬鞠躬道歉說「對不起，請你原諒我」，全案辯論終結。小燈泡父親劉大經庭外受訪說不接受道歉，明確表示希望法官判王男死刑。

--民國107年7月3日，二審台灣高等法院認定，王男行為時辨識能力及控制能力，均因罹患慢性思覺失調症的精神障礙而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，判處無期徒刑，刑後監護5年。檢方不服提起上訴。

--民國107年12月20日，最高法院認定，二審自行認定王男行為時辨識能力減低，與醫師鑑定結果不同，以及諭知刑後監護5年，顯有判決理由矛盾及適用法則不當的違法，撤銷原判決，發回更審。

--民國108年1月29日，高院更一審首開庭，王男庭上說「我有精神疾病符合減刑規定」。

--民國108年12月24日，高院更一審開庭，檢察官、小燈泡媽媽王婉諭請求判處王男極刑，王男律師則盼處以刑前處遇及長期自由刑，全案辯論終結。

--民國109年1月21日，高院更一審宣判，仍判王男無期徒刑，還可上訴。