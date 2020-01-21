勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

男子詹賢明不滿在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子要離婚，去年初大吵後勒死她，再打給朋友說「幫我處理後事」揚言輕生，檢方依殺人罪嫌起訴。桃園地院判詹15年徒刑，詹和檢方皆上訴，高等法院今撤銷原判決，但仍維持15年刑度。審判長宣判完後即退庭，死者弟弟、妹妹錯愕，不知量刑原因。

詹（56歲）原經營眼鏡行，歇業後常借酒澆愁甚至對妻子惡言相向，妻子曾和他約法三章，白紙黑字明訂要他不可言語動作脅迫、飲酒過量，還要補助家庭開銷，若詹不能做到雙方就能無條件離婚。

去年1月6日，詹酒後又因離婚問題和妻子大吵，一氣之下竟在客廳用左手臂勒死她，事後打給朋友稱「幫我處理後事」；警方到場，見詹拿牛排刀割到手腕流血，詹表示要「自我了結」。檢方偵訊時，詹稱想和老婆共赴黃泉，辯謀為同死，但檢方不採信。

一審宣判時，審判長向家屬表示犯殺人罪依法有3種結果，分別為死刑、無期徒刑及有期徒刑，審酌詹賢明一切情狀，雖認無判處死刑、無期徒刑程度，仍量處他有期徒刑最高的15年，「如家屬難以接受可依法上訴」。

本案不僅檢察官認為量刑過輕而上訴，詹賢明也以「量刑過重」上訴。高等法院開庭時，詹對法官詢問多表示「沒意見」，辯護律師主張詹有主動聯絡朋友，算是「默示」朋友找警察，應算是自首，且他不是家暴慣犯，案發前又有喝酒，一審沒有鑑定他當時的精神狀況。死者胞妹當時在法庭上泣不成聲，說「難過到不知怎麼講」；死者胞弟則說相當痛心，不管判幾年也換不回姐姐的性命，至今無法原諒詹。

死者弟弟表示，姐姐「報喜不報憂」，幾十年來知道夫妻相處得不錯，但前年7月姊姊曾透漏姊夫說「要殺了妳」，家人沒留意這是個警訊。他說，姊姊和姊夫簽完分居協議書沒多久就發生這種事，姊夫行凶後2、3小時才打電話給朋友，姊姊根本沒有活命的機會。