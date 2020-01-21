王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

男子王景玉近4年前殺害3歲女童「小燈泡」，一、二審被依成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，最高法院以高院前審相關論述理由不備等理由發回更審。高院更一審今判無期徒刑，褫奪公權終身。

小燈泡的母親王婉諭以「不讓女兒的離開毫無意義」，本次代表時代力量投入不分區立委選戰，順利進入國會。王婉諭在上月24日辯論終結時，認為現有機制無法確切防免再犯、澈底教化，首度開口、泛淚請求判王死刑。

2016年3月28月，王持菜刀剁砍隨母親出門的「小燈泡」頭顱，他聽到女童母親呼救，仍未停手。王在犯案後表示自己是四川人，而小女孩「感覺也是四川人」，他只要殺了她，出獄後自然會有四川女人投懷送抱、替他生小孩，因此得殺了她。高院更一審開庭時，王改口自己是溥儀，而「小燈泡」是閻羅王，他殺小女孩是因為「閻羅王要去投胎」。

律師團稱王的就審能力有問題，數度聲請鑑定，認為這是文明國家對精障被告的制度性保障；但檢察官認為若遇到思覺失調症患者犯案就主張無就審能力，很多案件將停擺，況且王原本想找西湖國小的學生下手，因被人發現而逃竄、藏放剁刀，足見王「遲延、等待、忍耐」能力充足，榮總、台大的報告也顯示當下他的辨識能力正常。

本案前審時，小燈泡父親劉大經回憶女兒遇害的那一天，他在公司接到「小燈泡死了！」噩耗，他立刻趕赴現場，當掀開白布、看到小燈泡半開的眼睛，似乎在問他「爸爸，到底怎麼了？」，這畫面每分每秒都在他腦海裡，主張凶手應判死；但當時高院認為王是受妄想支配才殺人，無異於思覺失調症的「半個俘虜」，維持無期徒刑。