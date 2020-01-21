親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

韓片寄生上流難賣座？原來美國人有「2.5公分障礙」

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

潤寅負責人楊文虎（左圖）跟妻子王音之（右圖）都因潛逃美國遭通緝。 圖／翻攝調查局...
潤寅負責人楊文虎（左圖）跟妻子王音之（右圖）都因潛逃美國遭通緝。 圖／翻攝調查局網站
分享
老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖、新纖等上市公司協助，利用借新還舊等手法，向台企銀等9家銀行詐貸386億元，爆發前逃亡美國；台北地檢署日前依違反銀行法等罪起訴36人，楊氏夫妻具體求刑30年，檢方透過台美司法互助後，經美方認定楊文虎非法居留且有洗錢之虞，將楊逮捕並驅逐出境遣返回台，班機將於下午5點20分左右抵達桃園機場，預計傍晚移送北檢歸案。

楊文虎、王音之從2018年起，假藉中美貿易戰增加關稅、導致集團有資金調度需求名義，指示員工與上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等高階主管配合，製作假買賣合約，製造進銷貨假象，再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

檢方指出，潤寅詐貸完全靠廠商協助製作假交易、提貨單才能騙過銀行審查，王音之並透過「百纖果屋」負責人蕭炯桂當白手套，利用高級水果禮盒裝現金，行賄上市公司高層配合假照會，光水果禮盒的單據就達525萬元。

檢察官陳映蓁追查，潤寅共向九間金融行庫詐貸386億元，光福懋公司董事及顧問黃明堂就協助詐貸2百多億元，黃也被查出收受回扣2千多萬元，被害行庫中以台企銀111億元最多，最少的兆豐銀行有1億7千8百萬元。

楊氏夫婦在詐貸案曝光前提早搭機出境，不過，兒子楊昌衡居住美國，擔任潤寅集團「易京揚」公司董事，不僅協助詐貸，還讓父母依親滯留美國，遭檢方另案通緝。

檢調掌握掌握楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，查出夫婦潛往洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局等執法機關密切合作，多方協調研究逮捕遣返作為，終由ICE於108年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

檢調查出，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，定於美西時間1月20日由ICE指派兩名押解官執行遣返作業，從洛杉磯搭乘長榮BR005班機，預定今日下午5時20分抵達桃園國際機場。

王音之因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，檢調仍持續與美方協調，期盡早將她緝返歸案。另遭通緝的楊文虎之子楊昌衡，因具美國公民身分，檢方仍在努力緝捕。

詐貸桃園機場洛杉磯

延伸閱讀

籌不出600萬 陳慶男回家過年夢碎

籌不出600萬元交保金 陳慶男恐連2年牢中過...

終獲交保600萬卻籌不出 陳慶男延押監所過年

潤寅詐貸386億起訴36人 負責人求刑30年

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

潤寅案調查局在美佈天羅地網 主嫌楊文虎遭逮返台

2020-01-21 10:53

更一審仍逃死！王嫌殺害小燈泡女童命案偵審大事記

2020-01-21 10:53

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

2020-01-21 10:35

楊蕙如案 「情人節」開庭

2020-01-21 01:04

籌不出600萬 陳慶男回家過年夢碎

2020-01-21 00:55

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

神壇燒金紙空汙 台南開罰6萬元

2020-01-20 22:46

小燈泡案更一審21日宣判 王嫌將不聆判

2020-01-20 19:55

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

台灣賭博罪較輕？ 20名韓國年輕人來台設賭網被訴

2020-01-20 15:49

老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37

面對面視訊服務 台中高分院服務貼近民心

2020-01-20 14:37

慣竊竟偷媽媽的電視、盜領弟弟存款 親人也不原諒他

2020-01-20 14:37

前國安局長遭控作假帳 最高法院判無罪確定

2020-01-20 14:21

籌不出600萬元交保金 陳慶男恐連2年牢中過年

2020-01-20 14:16

女子逛基隆廟口夜市 男子伸鹹豬手判刑外加賠償10萬元

2020-01-20 14:15

狠踹、澆咖啡私刑虐死受刑人 高雄監獄6人起訴

2020-01-20 14:14

有錢人就怕被關！蔡姓富商20分鐘繳清欠稅4千萬

2020-01-20 14:13

紅火案13年談到亞棒會長改選 辜仲諒：想贏韓國

2020-01-20 13:46

前國安局長擔任董事長遭控作假帳 最高法院判無罪確定

2020-01-20 11:28

「警察公仔」原創者告侵權 北市兩分局長和解獲不起訴

2020-01-20 11:18

終獲交保600萬卻籌不出 陳慶男延押監所過年

2020-01-20 10:36

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

台中街頭活春宮原來是他 北部商人偕氣炸正宮上警局

2020-01-20 11:55

中埔機車女騎士疑似逆向撞轎車 送醫後不治

2020-01-20 10:59

帶汽油向韓國瑜抗議 李柏融一度揚言自焚

2020-01-20 13:46

網軍案楊蕙如不認罪 法官2月14日傳她開庭

2020-01-20 16:16

渣男秘錄愛愛影片恐嚇取財 富家女受打擊憂鬱症

2020-01-20 14:14

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

蘆洲女童命喪車禍 侯友宜：虛心的檢討

2020-01-20 12:29

恐怖情人復合不成 前女友竟遭勒頸強制性交

2020-01-20 17:46

慣竊竟偷媽媽的電視、盜領弟弟存款 親人也不原諒他

2020-01-20 14:37

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞

2020-01-20 20:52

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

女子逛基隆廟口夜市 男子伸鹹豬手判刑外加賠償10萬元

2020-01-20 14:15

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

毒蟲缺錢過年持槍搶劫 資收場大狼狗呼呼大睡不關己事

2020-01-20 15:22

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

女大生吸食「毒郵票」後從13樓墜下 男大生被緩起訴

2020-01-20 13:45

獨／收春節掃除廢品遭覬覦 新北資源場驚遇持槍盜

2020-01-20 11:53

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

超噁！公車怪客腳趾鑽椅縫戳美眉屁屁 性騷擾起訴

2020-01-20 17:34

影／北屯菸酒商倉庫清晨大火 初估損失超過200萬

2020-01-20 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top