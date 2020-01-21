潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

潤寅負責人楊文虎（左圖）跟妻子王音之（右圖）都因潛逃美國遭通緝。 圖／翻攝調查局網站 分享 facebook 老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖、新纖等上市公司協助，利用借新還舊等手法，向台企銀等9家銀行詐貸386億元，爆發前逃亡美國；台北地檢署日前依違反銀行法等罪起訴36人，楊氏夫妻具體求刑30年，檢方透過台美司法互助後，經美方認定楊文虎非法居留且有洗錢之虞，將楊逮捕並驅逐出境遣返回台，班機將於下午5點20分左右抵達桃園機場，預計傍晚移送北檢歸案。

楊文虎、王音之從2018年起，假藉中美貿易戰增加關稅、導致集團有資金調度需求名義，指示員工與上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等高階主管配合，製作假買賣合約，製造進銷貨假象，再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

檢方指出，潤寅詐貸完全靠廠商協助製作假交易、提貨單才能騙過銀行審查，王音之並透過「百纖果屋」負責人蕭炯桂當白手套，利用高級水果禮盒裝現金，行賄上市公司高層配合假照會，光水果禮盒的單據就達525萬元。

檢察官陳映蓁追查，潤寅共向九間金融行庫詐貸386億元，光福懋公司董事及顧問黃明堂就協助詐貸2百多億元，黃也被查出收受回扣2千多萬元，被害行庫中以台企銀111億元最多，最少的兆豐銀行有1億7千8百萬元。

楊氏夫婦在詐貸案曝光前提早搭機出境，不過，兒子楊昌衡居住美國，擔任潤寅集團「易京揚」公司董事，不僅協助詐貸，還讓父母依親滯留美國，遭檢方另案通緝。

檢調掌握掌握楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，查出夫婦潛往洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局等執法機關密切合作，多方協調研究逮捕遣返作為，終由ICE於108年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

檢調查出，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，定於美西時間1月20日由ICE指派兩名押解官執行遣返作業，從洛杉磯搭乘長榮BR005班機，預定今日下午5時20分抵達桃園國際機場。

王音之因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，檢調仍持續與美方協調，期盡早將她緝返歸案。另遭通緝的楊文虎之子楊昌衡，因具美國公民身分，檢方仍在努力緝捕。