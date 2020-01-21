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89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

Uber女司機小如去年載酒後的陳姓房屋仲介員，遭陳男強吻，並伸手抓捏她的胸部，經被害人提起告訴，一審依強制猥褻罪將他判刑6月，在民事方面被害人請求陳男賠償新台幣60萬元，台中地院審酌兩人的身分、地位、經濟狀況，判決陳男賠償女司機20萬元。可上訴二審。

判決書指出，陳男於去年3月14日深夜，與友人歡唱飲酒後，經由Uber車輛派遣群組叫車，同日晚間搭乘由群組派遣小如所駕駛的車，自台中市尊龍KTV上車，於次日凌晨抵達陳男的住處。

陳男下車前藉酒壯膽向原告示好，於談天過程中，不顧小如反抗、拒絕，強壓在小如身上，強吻小如的雙唇及臉頰，並伸手抓捏小如胸部，而強制猥褻得逞。因被害人不斷尖叫，陳男始罷手並道歉後下車離去。 經被害人提告，法官依強制猥褻罪將他判刑6月，得易科罰金。

被害人小如以當時若非她極力反抗，她所受傷害恐非僅止於強制猥褻程度，再衡以車內僅有她，受害過程驚恐萬分，精神打擊非同小可，遂請求損害賠償，要求陳男賠償60萬元。陳男坦承確實有對小如為強制猥褻行為，但她請求的慰撫金數額過高，他因本案而失去工作，目前經濟狀況僅 能賠償5萬元。

法官審酌，被害人小如大學畢業、從事Uber司機、收入不穩定、在外租屋；陳男為專科肄業、先前從事房屋仲介，考量雙方身分、地位、經濟狀況等一切情狀，認小如請求的慰撫金數額，以20萬元為適當。

Uber女司機小如去年載酒後的陳姓房屋仲介員，遭陳男強吻，並伸手抓捏她的胸部，台...
Uber女司機小如去年載酒後的陳姓房屋仲介員，遭陳男強吻，並伸手抓捏她的胸部，台中地院判決陳男賠償女駕駛20萬元。可上訴二審。圖／本報資料照
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