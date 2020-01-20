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國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片
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北投某國中王姓班導師，去年4月25日，不滿陳姓學生在第一節課要求開冷氣，心生不悅，在全班同學面前辱罵學生「豬狗不如、禽獸都不如」、「死人骨頭」等，學生錄音作證提告。士林地方法院審結，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決指出，王姓班導師在去年4月24日上午第一節下課時，巡班發現班上違反學校規定在第一節課開冷氣，要求學生關閉冷氣，第三節上課時要求學生開冷氣，遭到學生唱反調反對，「要吹冷氣，你也要繳錢」。

導師在第三節上課時說「可以開冷氣了」，同學A說「那我要問同學們要不要開冷氣，沒有人舉手，所以我們就不開」，導師便說「你們不吹冷氣，我要吹，請打開」同學B插嘴，「可是我不熱啊，我不要開」「冷氣錢是我們繳的，憑什麼你說要開我們就要開，如果你要吹冷氣，你也要繳錢」。

王導師事後得知同學C是在第一節課首位要求開冷氣的學生，隔天25日在教室上課時，當著全班同學面前辱罵「豬狗不如、禽獸都不如」、「死人骨頭」等語。同學C供稱，因為經常被導師罵，很生氣，想要錄下來當作證據。

全案經檢方偵查後，聲請簡易判決處刑，但士林簡易庭認為，不宜簡易判決處刑，改用通常程序審理。法官當庭勘驗學生的錄音檔，並傳喚校方生教組長作證。

導師辯稱，比禽獸還不如，是對全班同學說，因為被學生激到，一時生氣，言詞過當，沒有侮辱學生的意思。平常常獎勵學生，請吃東西，對於冷氣事件學生個人表現種種自私行為，希望給予機會教育，處處為學生著想，呵護備至，卻遭學生這般對待，才會有感抒發情緒，縱使用負面語言批評學生，但主觀沒有侮辱學生犯意。

錄音檔案顯示，導師說，「真的我很惋嘆，我還最近一直請你們吃糖果…接連好幾天，每天都請你們吃。簡直喔，豬狗不如，禽獸都不如。我給他們吃都還懂得感恩，給你們吃呴，哼，完全呴，寧願丟到垃圾桶，丟到臭水溝。花樣特別多，讀書沒半點」。

導師接著說，「你如過再讓我火大，我連電扇都不給你們吹，連電扇都關，訓練你們的耐力，你給我試看看」，「第一節你說你會熱，第三節你怎麼不說你會熱？」，「第三節氣候會比第一節還要涼，你有沒有搞錯？，我懷疑你身體對冷熱的溫感感度有問題、不正常」，「給我抄弟子規，英文作業沒有教，你自己看著辦」，「死人骨頭（台語），惹火到我，連電扇我都關，你們給我試試看，跟我玩這招，給我叫（音量提高）！」。

導師當庭聽到錄音檔說，學校規定第三節課後才可以開冷氣，一開始是問誰第一節要吹冷氣，學生沒有承認，因之前有教導學生要勇於認錯，所以對他很生氣。第三節上課要開冷氣，跟同學A、同學B有衝突，和同學C沒有直接關係，但認為同學C是始作俑者，有點明知故犯，且還不承認。

生教組組長證稱，導師巡班確認有違規開冷氣就請同學下課關掉，同學A同學B在第二節下課就在討論，待會第三節如何跟導師在開冷氣這件事唱反調，「導師覺得平日付出得到這種回應，師生雙方開始不愉快」。

法官認為，豬狗不如、禽獸都不如，均屬侮辱污衊言語，被告身為國中教師，卻口出侮辱言詞侮蔑，言語帶負面評價，顯然不是抒發情緒，或針對同學C所涉不當行為提出主觀評論意見。

法官審酌，師者，所以傳道、授業、解惑也，王身為學生的班級導師，因不滿學生對其的態度，未能本於教育理念，諄諄教誨，竟當著全班學生面前，在上課中以言語侮辱告訴人，造成學生心裡健康發展，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。全案可上訴。

公然侮辱

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