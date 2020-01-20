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刑法聚眾加重刑度 買賣機車鬥毆成彰化首例

2020-01-20 20:13中央社 彰化20日電

陳姓男子和林姓男子因機車買賣發生糾紛，兩方談判一言不合打起來，員警逮捕10多人；警方指出，刑法聚眾不解散及公然聚眾施強暴脅迫罪修法加重刑度，此案為修法後彰化首例。

彰化縣警察局彰化分局一名承辦此案的員警指出，50歲的陳男和40歲的林男因機車買賣發生糾紛，林男昨天清晨率領多名男子和陳男談判，兩方一言不合起口角，大打出手，警方出動快打部隊前往壓制，逮捕12名嫌犯。

警方指出，立法院在日前針對刑法149條修法，將聚眾不解散罪的刑度，從原先的6月以下有期徒刑、拘役或新台幣300元以下罰金，罰金金額上修到8萬元以下。

至於刑法150條規定的公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢的人原本處1年以下有期徒刑，拘役或300元以下罰金，修法後將罰金提高至10萬元以下，首謀及下手實施強暴脅迫者，處6月以上5年以下有期徒刑；也增訂「意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品」、「因而致生公眾或交通往來之危險」等危險行為，可加重其刑至1/2，最重可能被重判有期徒刑7年6個月，新修的法令在1月17日生效。

警方指出，一共逮捕了12人，其中有8人動手，而林男、陳男2人聚眾，涉犯刑法150條及277條傷害等罪，訊後今天移送彰化地方檢察署偵辦。

警察立法院

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