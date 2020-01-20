小燈泡案更一審21日宣判 王嫌將不聆判

圖為「小燈泡」母親王婉諭、凶手王景玉合成資料照。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影 分享 facebook 王姓男子被控民國105年當街殺害3歲女童小燈泡，台灣高等法院更一審去年底辯論終結時，小燈泡媽媽王婉諭請求法院判處王男死刑。全案將於明天上午10時宣判，王男表態不聆判。

全案起於3歲女童小燈泡在民國105年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王男從後方猛砍頸部當場死亡。王男聲稱是堯、皇帝，當殺人後就會有四川嬪妃來找他，完成傳宗接代之事。

一審士林地方法院以不得對精神障礙者判死為由，判處王男無期徒刑；案經上訴，二審台灣高等法院認定，王男行為時辨識及控制能力因罹患慢性思覺失調症而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定減刑，判處無期徒刑，刑後監護5年。案經上訴，最高法院在107年底將案件撤銷發回。

台灣高等法院更一審多次開庭，並委託中央警察大學犯罪防治學系教授沈勝昂所組團隊，對王男鑑定有無教化可能及再社會化可能；結果顯示，王男妄想病症穩定出現，若出獄回家，在沒人監控服藥之下，出現失控情形可以預期。

全案於去年12月24日辯論終結，小燈泡媽媽、準立法委員王婉諭庭後落淚表示，「身為被害者家屬，我們相當恐懼現有機制無法確切防免再發以及徹底教化，因此，我們無法承受凶手回到社會，我們希望法院依法將被告與世永隔。」

王婉諭當時指出，王姓凶嫌及其家屬缺乏病識感且對治療態度消極，因此再度發生的高度風險，絕非被害者家族所能忍受，所以請求法院給予極刑（死刑）判決，這是一個不得已的選擇。

王男日前透過律師遞狀向高院更一審合議庭表示，明天不願被提訊到庭聆判。